Hati Suarez verrät: Das muss sich für Alex-Comeback ändern

Hati Suarez kann sich einen Neuanfang mit Alexander Molz (31) offenbar nur unter klaren Voraussetzungen vorstellen. In einer Fragerunde auf Instagram machte der Realitystar deutlich, dass Gefühle allein dafür nicht ausreichen. Vertrauen und Respekt müssten ebenso vorhanden sein wie ein offener Umgang mit Problemen. Vor allem müsse sich erkennbar verändern, wie die beiden miteinander kommunizieren. Konflikte dürften demnach nicht gleich zu heftigen Auseinandersetzungen werden. Dabei zieht Hati eine klare Grenze: "Wut darf da sein, aber sie darf nicht in Aggression, Beleidigungen oder respektlosem Verhalten gegenüber dem anderen enden. Das habe ich bereits erlebt und kann und möchte es nicht noch einmal durchmachen." Hati und Alexander hatten sich in der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars getrennt. Dem Liebes-Aus vor laufenden Kameras waren wochenlange Konflikte vorausgegangen.

Gleichzeitig wehrt sich Hati gegen Behauptungen, die Beziehung und die Trennung seien nur für die Kameras inszeniert worden. Auch die Vermutung, das damalige Paar habe sich davon Chancen auf weitere TV-Formate versprochen, weist sie zurück. Solche Vorwürfe würden es ihr schwer machen, öffentlich darüber zu sprechen, wie es aktuell zwischen ihr und Alexander steht. Rückblickend räumt der Realitystar ein, dass in "Das Sommerhaus der Stars" nicht nur echte Gefühle, sondern auch toxische Verhaltensweisen ihrer damaligen Beziehung zu sehen gewesen seien. Durch die Ausstrahlung hätten beide erkannt, woran sie jeweils an sich arbeiten müssen. Nach der belastenden Zeit infolge der Trennung wollen Hati und Alexander demnach nichts erzwingen, aber weiterhin füreinander da sein. Eine Versöhnung bestätigt sie nicht: "Wir wünschen uns beide Liebe, Glück, Gesundheit und Zuneigung. Ob wir all das wieder gemeinsam leben dürfen, wird die Zeit zeigen. Bis dahin möchten wir ehrlich mit uns selbst und achtsam miteinander sein", schrieb sie auf Instagram.

Schon zuvor hatte Hati ihrer Community private Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem Beziehungsende gegeben. Dabei teilte sie auch eine ältere Aufnahme, die sie und Alexander gemeinsam im Gras zeigt. Die Zeit nach der Trennung sei für beide sehr schwer gewesen. Zunächst hätten sie das Erlebte jeder für sich und im Stillen verarbeiten müssen. Ob Hati und Alexander inzwischen wieder ein Paar sind, lässt sie auch mit ihren neuen Aussagen offen. Klar ist jedoch: Für die Influencerin wäre ein möglicher Neustart nur denkbar, wenn sich der Umgang miteinander grundlegend verändert. Gefühle seien zwar weiterhin ein Thema, würden als Basis für eine erneute Beziehung aber nicht genügen. Wie viel sie künftig preisgibt, sollen nun ihre Fans mitentscheiden: In einer Instagram-Umfrage können ihre Follower abstimmen, ob sie ausführlicher erzählen soll, was nach den Dreharbeiten zwischen ihr und Alexander passiert ist.

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Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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