Sommerhaus-Trennung: Alexander Molz entschuldigt sich

Da war wohl einiges im Argen: Alexander Molz (31) hat nach dem Liebes-Aus mit Hati Suárez die große Entschuldigungsrunde eingeläutet. In einem Interview mit RTL räumte er ein, sich während der Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars alles andere als vorbildlich verhalten zu haben. Gemeinsam war das Paar in das Haus in Bocholt gezogen – getrennte Wege gingen die beiden schon während der TV-Zeit. Besonders zwei Punkte liegen Alexander nun schwer im Magen: sein Alkoholkonsum und der Umgang mit seiner damaligen Partnerin. "Mein Alkoholkonsum und das Verhalten gegenüber ihr waren alles andere als richtig", gestand er. Mit klaren Worten bat er die Realitybekanntheit anschließend um Verzeihung: "Das tut mir verdammt noch mal leid." Rückblickend räumte er zudem ein, Hati in der Beziehung weder als Frau noch als Menschen ernst genug genommen zu haben.

Auch sein Ausraster nach einer Nominierung im "Sommerhaus" beschäftigt Alexander weiterhin. In mehreren Momenten hätte er seiner Ansicht nach anders reagieren müssen. Gleichzeitig betonte er gegenüber RTL, aus seinen Fehlern gelernt zu haben: "Ich bin jetzt schon wieder ein anderer Mann, wie ich vor drei Monaten noch war." Auch Hati hat die Wochen in Bocholt nach eigener Aussage noch längst nicht abgehakt. Vor allem die ständigen Streitereien hätten ihr zugesetzt – und die seien im Haus immer weiter eskaliert. Selbstkritisch zeigt sich die Realitybekanntheit ebenfalls: "Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich habe mich auch nicht wiedererkannt", erklärte sie. Eine Seite an sich, die sie längst überwunden geglaubt hatte, sei plötzlich wieder aufgetaucht. Für künftige Partner hat sie nun eine klare Ansage parat: "Respekt steht an erster Stelle für mich." Angeschrien, beleidigt oder abgewertet werden will sie nicht mehr.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Alexander seinen Ausraster nach der Nominierung auf Instagram selbstkritisch thematisiert. Neben seinem Wutausbruch belasteten ihn demnach besonders die Worte, die er danach an seine damalige Partnerin richtete. Dass er Hati in der Situation als "Opfer" bezeichnet hatte, bewertete der Schauspieler selbst als beschämend und falsch. Schon in diesem Statement übernahm er die Verantwortung für sein Verhalten und kündigte an, selbst dafür sorgen zu wollen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Im aktuellen Interview mit RTL vertiefte der Realitystar seine Entschuldigung nun noch einmal – mit Blick auf den Alkohol, den gegenseitigen Respekt und seinen Umgang mit Hati.

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026