Sommerhaus-Fluch: Diese Promi-Paare trennten sich nach Show

Der berüchtigte Sommerhaus-Fluch hat wieder zugeschlagen! Auch in der elften Staffel von Das Sommerhaus der Stars haben nicht alle Paare das TV-Abenteuer unbeschadet überstanden. Anna Lisson und Tano Milingi, die 2026 gemeinsam den dritten Platz belegten, bestätigten beim großen Wiedersehen am 3. November ihre Trennung. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Realitystars bereits seit knapp zweieinhalb Monaten kein Paar mehr. Auch bei Hati Suarez und Alexander Molz (31) geriet die Beziehung während der Dreharbeiten in Bocholt heftig ins Wanken. Die Konflikte zwischen den beiden wurden immer heftiger, bis Hati schließlich noch vor laufenden Kameras einen Schlussstrich zog. Ganz zu Ende ist die Geschichte der beiden allerdings noch nicht: In der Wiedersehensshow erklärten Hati und Alex, dass sie ihre Liebe noch nicht aufgegeben haben. Damit sorgten gleich zwei Beziehungen aus der jüngsten Staffel auch nach dem Auszug für Gesprächsstoff.

Seit dem Start der Realityshow im Jahr 2016 gingen zahlreiche Partnerschaften nach dem TV-Abenteuer in die Brüche. Manche Beziehungen zerbrachen schon vor der Ausstrahlung, andere hielten noch einige Jahre. Schon nach Staffel eins scheiterte unter anderem die Liebe von Angelina Pannek (34) und Rocco Stark (40) sowie die des damaligen Siegerpaares Xenia Prinzessin von Sachsen (40) und Rajab Hassan (37). Auch mehrere spätere Gewinnerpaare hielten nicht zusammen. Dazu gehören Nico Schwanz (48) und Saskia Atzerodt (34), Elena Miras (34) und Mike Heiter (34), Antonia Hemmer (26) und Patrick Romer (30), Serkan Yavuz (33) und Samira Yavuz (32) sowie Michael Klotz (28) und Edda Pilz (25). Auch Micaela Schäfer (43) und Felix Steiner (41), Yeliz Koc (33) und Johannes Haller (38), Andrej Mangold (39) und Jennifer Lange (33), Walentina Doronina (26) und Can Kaplan sowie Raúl Richter (39) und Vanessa Schmitt (30) gehören zu bekannten Beispielen. Selbst langjährige Partnerschaften blieben nicht verschont: Iris Katzenberger (59) und Peter Klein (59) ließen sich nach 17 Ehejahren scheiden. Stephan Jerkel (57) und Peggy Jerofke (50) trennten sich nach 24 Jahren, fanden jedoch wieder zusammen und feierten im Juni 2026 auf Mallorca eine freie Trauung.

Anna hat inzwischen selbst öffentlich gemacht, wie es zum Ende ihrer Beziehung mit Tano kam. Auf Instagram veröffentlicht die Reality-TV-Bekanntheit unter dem Titel "Break-up Diary" persönliche Gedanken und private Aufzeichnungen aus der letzten Phase ihrer Partnerschaft mit Tano. Aus ihren privaten Aufzeichnungen geht hervor, dass sie gegen Ende der Partnerschaft nicht mehr glücklich genug war. Zudem hatte sie das Gefühl, von ihrem damaligen Partner nicht wirklich wahrgenommen zu werden. Als weiteren Grund für das Liebes-Aus nannte Anna in ihren Notizen, dass sie und ihr Ex-Freund unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt hätten, wie ihre Zukunft aussehen solle. Ihre Trennung reiht sich damit in die lange Liste gescheiterter Beziehungen ehemaliger Sommerhausteilnehmer ein.

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RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Angelina Pannek und Rocco Stark auf dem Wiener Opernball 2016

Florian Ebener / Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen mit ihrem Mann Rajab Hassan in Düsseldorf 2016

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, 2017

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und seine damalige Freundin Antonia Hemmer

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

ActionPress Micaela Schäfer und Felix Steiner bei einer Bar-Eröffnung von Olivia Jones

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020 in Frankfurt

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Raúl Richter und Vanessa Schmitt, 2024

Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013