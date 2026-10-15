Michelle Hunziker möchte künftig Beziehung privat halten

Michelle Hunziker (49) möchte ihr Liebesleben künftig stärker aus der Öffentlichkeit heraushalten. Die Moderatorin ist mit Giulio Berruti liiert, will jedoch nur noch selten Einblicke in ihre Beziehung gewähren. Im Interview mit Gala verriet sie, warum sie sich für diesen Schritt entschieden hat. Offenbar musste die 49-Jährige in der Vergangenheit feststellen, dass nicht jeder ihr persönliches Glück mit derselben Begeisterung aufnahm wie sie selbst. Deshalb möchte sie besonders wertvolle Gefühle nun bewusster für sich behalten. "Wenn du etwas beschützen willst, dann musst du es so wenig wie möglich teilen, obwohl ich immer sehr spontan und sehr offen mit meinem Herzen umgegangen bin", erklärte Michelle. Für die sonst so offene TV-Bekanntheit bedeutet diese Entscheidung eine Veränderung, schließlich sprach sie bislang häufig ganz ungezwungen über ihre Herzensangelegenheiten.

Wie sehr ihre bisherigen Erfahrungen Michelles Einstellung geprägt haben, machte sie im Gespräch noch einmal deutlich: "Und die, die sich nicht freuen, das sind dann die, die schlecht über dich reden. Ich glaube, man muss wichtige, schöne Gefühle beschützen." Auf romantische Erlebnisse mit Giulio möchte die Schweizerin deshalb aber keineswegs verzichten. Auch gemeinsame Reisen an Orte, die sie bereits mit früheren Partnern besucht hat, sind für sie kein Problem. "Ich habe nie das Gefühl, ich betrüge meine Vergangenheit, wenn ich an einen Ort gehe, an dem ich auch mit meinem Ex-Mann war. Zeiten ändern sich, die Städte und die Leute ändern sich, und du selbst auch", erklärte sie. So könne sich beispielsweise ein Aufenthalt in Paris mit ihrer neuen Liebe völlig anders anfühlen als früher. "Deswegen ist es immer wieder etwas Neues. Ich habe gelernt: Das Hier und Jetzt ist das Wichtigste", betonte Michelle.

Schon vor rund fünf Monaten hatte Michelle angedeutet, wie glücklich sie an Giulios Seite ist und dass sie ihre Beziehung vor negativen Einflüssen schützen möchte. Inzwischen scheint die Moderatorin diesen Vorsatz noch konsequenter umzusetzen. Im Gespräch gewährte sie allerdings auch einen Einblick in ihr Familienleben. Besonders mit ihren drei Töchtern teilt die Schweizerin eine große Leidenschaft: die Mode. Dass die vier dabei offenbar einen ähnlichen Geschmack haben, bekommt Michelle regelmäßig zu spüren. "Der Stil meiner Töchter ist mein Kleiderschrank. Das heißt: Alle meine Töchter sind andauernd in meinem Schrank!", verriet sie lachend. Ihre Kleidung bleibt damit wohl selten lange unberührt – schließlich bedienen sich ihre Töchter offenbar nur zu gern an Mamas Garderobe.

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Freund Giulio Berruti, 2026

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026