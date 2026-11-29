Für Michelle Hunzikers (49) einstiges Domizil in Italien wird ein neuer Eigentümer gesucht: Der geschichtsträchtige Palazzo Trussardi in Bergamo steht derzeit zum Verkauf. In diesem prachtvollen Anwesen wohnte die Schweizer Moderatorin während ihrer Ehe mit dem italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi (43). Vermarktet wird die Immobilie aktuell über Christie's International Real Estate – und ein Schnäppchen wird der Kauf keinesfalls, denn der Marktwert des Palastes wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt. Das Gebäude hat bereits eine lange Geschichte hinter sich, wie OE24 berichtet. Es wurde im Jahr 1570 errichtet und befindet sich in der historischen Oberstadt der norditalienischen Stadt. Auch die Ausmaße des Anwesens, zu dem OE24 Fotos vorliegen, sind gewaltig. Auf einer Gesamtfläche von 5.150 Quadratmetern verteilen sich 15 Schlafzimmer und 20 Badezimmer. Hinzu kommen großzügige Räume mit hohen Decken. Ein echter Hingucker ist außerdem das prachtvolle Treppenhaus aus Marmor, das den historischen Charme des Palazzos unterstreicht.

Wer das nötige Kleingeld für den Palast aufbringt, darf sich über eine Vielzahl exklusiver Extras freuen: Das Grundstück umfasst einen eigenen Park, eine Terrasse sowie einen Spa-Bereich. Ein außergewöhnliches Highlight liegt jedoch unter der Oberfläche – ein unterirdischer Gang verbindet das Anwesen direkt mit dem Bergamasker Stadttor Porta Sant'Agostino. Darüber hinaus beherbergt der Palazzo fünf separate Wohnungen mit jeweils etwa 200 Quadratmetern Fläche, die bereits vor Jahren auf Veranlassung des 1999 verstorbenen Modeunternehmers Nicola Trussardi saniert wurden. Wie es im Inneren aussieht, zeigt das Immobilienunternehmen auf Instagram. Die Aufnahmen geben Einblicke in die historischen Räume und die luxuriöse Einrichtung. Schon im Eingangsbereich fallen Details ins Auge: Die Türbeschläge sind mit Windhundmotiven verziert. Ganz ohne Haken ist der Kauf allerdings nicht. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, gelten besondere Auflagen. Diese müssen bei der Bewertung der Immobilie berücksichtigt werden.

Berühmtheit erlangte der Palazzo nicht zuletzt durch seine prominenten einstigen Bewohner: Während ihrer Ehe diente das Anwesen Michelle, die bald ihren 50. Geburtstag feiert, und Tomaso als gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Das Paar hatte 2014 geheiratet und bekam zusammen zwei Töchter, ehe die Moderatorin und der Unternehmer im Jahr 2022 ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Doch das prachtvolle Gebäude steht nicht nur für das damalige Familienleben der beiden. Es verweist auch auf die lange Geschichte der traditionsreichen Unternehmer- und Modefamilie Trussardi, die eng mit Bergamo verbunden ist. Das gleichnamige Modehaus hat inzwischen allerdings neue Eigentümer: Im März 2024 wurde Trussardi von der italienischen Miroglio Group übernommen. Mit dem Verkauf des Palazzos könnte nun ein weiteres Kapitel der Familiengeschichte in neue Hände übergehen.

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Imago Michelle Hunziker bei der Premiere von LOL: Last One Laughing Staffel 7 in München am 13.05.2026

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Getty Images Michelle Hunziker mit Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

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