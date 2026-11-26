Michelle Hunziker (49) wird bei der kommenden Ausgabe von Wetten, dass..? offenbar nicht dabei sein. Nach exklusiven Informationen von Blick hat die Moderatorin den neuen Gastgebern Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) abgesagt. Die Tokio-Hotel-Zwillinge übernehmen am 5. Dezember gemeinsam die traditionsreiche Samstagabendshow. Doch nur wenige Tage vor dem großen Abend ist die Liste der bislang bekannten Stargäste erstaunlich kurz. Neben Michelle sollen sich dem Bericht zufolge weitere Stars gegen einen Auftritt entschieden haben. Damit müssen Bill und Tom ihre große Premiere bei einem der bekanntesten deutschsprachigen Unterhaltungsformate derzeit mit einer deutlich kürzeren Gästeliste vorbereiten, als womöglich zunächst erwartet worden war.

Auch Thomas Gottschalk (76) und Frank Elstner (84) haben den Kaulitz-Zwillingen wohl eine Abfuhr erteilt. Welche anderen Prominenten ihre Teilnahme abgesagt haben und weshalb Michelle nicht dabei sein wird, geht aus dem Bericht indessen nicht hervor. Offiziell für die Show angekündigt sind bisher lediglich Dwayne Johnson (54) und Kevin Hart (47). Die beiden Hollywoodstars bilden damit aktuell das gesamte bekannte Staraufgebot der kommenden Ausgabe. Damit bleibt wenige Tage vor der Ausstrahlung unklar, wer neben Dwayne und Kevin auf der berühmten Couch Platz nehmen und bei den geplanten Wetten mitfiebern wird.

Für Bill und Tom ist die gemeinsame Moderation ein weiteres Projekt, das sie auch abseits ihrer Band Tokio Hotel zusammen stemmen. Die eineiigen Zwillinge stehen seit vielen Jahren gemeinsam im Rampenlicht und treten regelmäßig als Duo in Erscheinung. Mit "Wetten, dass..?" übernehmen die Brüder nun eines der bekanntesten Unterhaltungsformate im deutschsprachigen Fernsehen. Michelle wiederum ist selbst eine erfahrene Moderatorin und seit vielen Jahren eng mit großer Samstagabendunterhaltung verbunden. Die Schweizerin führte in der Vergangenheit bereits an der Seite von Thomas Gottschalk durch "Wetten, dass..?" und gehört damit fest zur Geschichte der Show. Bill und Tom müssen ihre Premiere nach aktuellem Stand jedoch ohne Michelle bestreiten. Welche prominenten Gäste sie stattdessen begrüßen dürfen, wird sich spätestens am 5. Dezember zeigen.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

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