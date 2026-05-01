Michelle Hunziker schwärmt von ihrem neuen Lover Giulio

Michelle Hunziker (49) ist verliebt – und macht daraus kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Il Messaggero schwärmt die Moderatorin offen von ihrem neuen Partner Giulio Berruti. "Mit Giulio Berruti lasse ich mich gehen, ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen", wird Michelle in dem Blatt zitiert. Die 49-Jährige betont, dass sie stolz darauf sei, "dass ich trotz aller Schwierigkeiten, die meinen Weg geprägt haben, es geschafft habe, in das Wichtigste zu investieren: die Familie."

In dem Interview öffnet sich Michelle weiter und erklärt, wie tiefgreifend die Beziehung zu Giulio für sie ist. "Mit Giulio habe ich alles hinter mir gelassen. Ich habe alle Schutzpanzer, alle Berliner Mauern, die ich um mich herum aufgebaut hatte, abgelegt", sagt sie. Gleichzeitig habe sie gelernt, eine Balance zu finden zwischen ihrem privaten Glück und dem, was sie davon nach außen trägt. Giulio ist Schauspieler und Model und stammt aus Italien.

Michelle ist mit ihrem neuen Partner also inzwischen deutlich mehr als nur auf gutem Fuß – dabei hatten Paparazzi die beiden vor einigen Wochen zunächst noch in einer eher unverbindlich wirkenden Situation in Mailand fotografiert. Dass es zwischen ihr und dem Italiener tatsächlich funkt, bestätigt sie nun mit klaren Worten. Hinter der Moderatorin liegen zwei gescheiterte Ehen. "Ich war zweimal verheiratet, die erste Ehe dauerte elf Jahre, die zweite zehn. Ich bin jemand, der im Grunde genommen den Menschen finden möchte, mit dem ich durchs Leben gehen kann; ich glaube fest an das Miteinander und an die Liebe", sagt Michelle in Il Messaggero. Und weiter: "Jetzt, nach allem, was ich erlebt habe, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich weiß, was ich will, und auch, was ich nicht will."

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker an ihrem 48. Geburtstag in Mailand

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Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

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Getty Images Michelle Hunziker im März 2024