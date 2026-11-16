Auroras Bulimie-Beichte traf Mama Michelle Hunziker schwer

Michelle Hunziker (49) ist tief bewegt: Die offenen Worte ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (29) über deren schwere Jugend haben die Moderatorin bis ins Mark getroffen. In der italienischen Show "Ballando con le Stelle" sprach Aurora völlig ungeschönt über ihren langen Kampf gegen eine Bulimieerkrankung, die in ihrer Jugend durch permanentes Mobbing und gnadenlose Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter ausgelöst worden war. Die ständigen Attacken auf ihr Äußeres und die Jagd nach unerreichbarer Perfektion zerstörten ihr Selbstwertgefühl damals Stück für Stück. Ein Satz aus den TV-Geständnissen traf die stolze Mutter dabei mitten ins Herz: "Um meine Mutter weiterhin lieben zu können, musste ich aufhören, mich selbst zu lieben", offenbarte Aurora unter Tränen. Via Instagram gestand Michelle nun, dass diese Worte ihr "Mutterherz gebrochen" hätten, kündigte gleichzeitig jedoch an, den Schmerz in eine kraftvolle Mission gegen digitale Gewalt und Essstörungen umwandeln zu wollen.

In ihrem emotionalen Statement auf Social Media betonte Michelle, dass sie sich den dunklen Schatten dieser Vergangenheit gemeinsam mit ihrer Tochter gestellt und deren seelischen Schmerz zu jeder Zeit bedingungslos aufgefangen habe. Sie habe Aurora stets den Rücken gestärkt und ihr aufgezeigt, was für ein wundervoller Mensch in ihr stecke. Dennoch machten die schmerzhaften Einblicke deutlich, wie stark toxische Körperideale, Cybermobbing und die Mechanismen sozialer Medien heranwachsende Jugendliche in die Enge treiben können. Mit einem neuen Projekt will Michelle genau hier ansetzen, um betroffenen Familien künftig noch gezielter unter die Arme zu greifen und ein klares Zeichen gegen digitale Hetze zu setzen.

Wie Aurora in der Sendung rückblickend schilderte, reichten die Ursprünge ihres Leidensdrucks bereits in ihre Kindheit zurück, in der sie wegen ihres Aussehens, ihrer Größe oder ihrer mandelförmigen Augen wiederholt verhöhnt worden war. Der permanente öffentliche Vergleich mit ihrer Mutter ließ sie tief an ihrem eigenen Wert zweifeln, woraufhin die Bulimie zu einem zerstörerischen Kontrollinstrument wurde. Zeitweise verlor sie sogar Haare und Stimme, fühlte sich wie in einem goldenen Käfig gefangen und schämte sich lange Zeit für ihren Kummer, da es ihr materiell an nichts gefehlt hatte. Erst die Inanspruchnahme professioneller Hilfe brachte die rettende Wende. Heute blickt Aurora zwar mit Schmerz, aber vor allem mit Stolz auf ihren harten Weg zurück, den eigenen Selbstwert gänzlich unabhängig von fremden Urteilen zu definieren.

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti im April 2024

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Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Michelle Hunziker mit Tochter Aurora Ramazzotti

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