Michelle Hunziker (49) und Hazel Brugger (32) stehen in der Vorweihnachtszeit zusammen vor der Kamera. Die Moderatorin und die Komikerin führen gemeinsam durch den "Prime Video Comedy-Adventskalender", der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet der Streamingdienst jeden Tag ein virtuelles Türchen. Dahinter wartet jeweils eine kurze Comedyfolge mit weihnachtlichem Flair. Für das Format haben sich insgesamt 35 bekannte Comedians und weitere Promis zusammengetan. Mit dabei sind unter anderem Martina Hill (52), Ralf Schmitz (52) und Olaf Schubert (59). Auch das Magierduo Siegfried & Joy gehört zum Aufgebot. Und noch zwei weitere Stars sorgen für Aufsehen: Auch Bill (37) und Tom Kaulitz (37) gehören zum Programm der Adventsshow. Die Zwillinge haben sich hinter einem der 24 Türchen versteckt. An welchem Tag die Fans mit den Musikern rechnen dürfen, wird allerdings erst beim Öffnen des jeweiligen Türchens verraten.

Die Zuschauer können sich aber nicht nur täglich auf neue Sketche freuen. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür ist in jeder der 24 Folgen eine Zahl versteckt. Wer aufmerksam hinschaut und alle Zahlen sammelt, erhält am Ende einen geheimen Code. Dieser lässt sich am 24. Dezember entschlüsseln. Allen, die den kompletten Code knacken, winkt ein stattlicher Gewinn: Es geht um ein Preisgeld von 75.000 Euro. Hinter dem neuen Format steht die Produktionsfirma Constantin Entertainment. Als Produzent ist Otto Steiner (63) an Bord, der bereits mit der Comedyshow LOL: Last One Laughing einen großen Erfolg gelandet hat. Als Executive Producer zeichnet Jörg Kreutzer für das Projekt verantwortlich. Für seinen ersten Comedy-Adventskalender setzt Prime Video damit auf die Expertise eines erfahrenen Teams aus der Unterhaltungsbranche.

Ganz neu ist die Idee einer Comedyshow rund um die Adventszeit allerdings nicht. Bereits zwischen 2008 und 2012 zeigte RTL "Der große Comedy-Adventskalender". Damals lief das Format als mehrstündige Primetimeshow, durch die unter anderem Atze Schröder (61) und Cindy aus Marzahn (55) führten. Neben dem Adventskalender hält Prime Video im Dezember weitere Unterhaltung mit weihnachtlichem Flair und jeder Menge Humor bereit. Bereits am 2. Dezember startet die Actionkomödie "Geklaute Weihnachten", in der Arnold Schwarzenegger (79) und Alan Ritchson (43) die Hauptrollen übernehmen. Für Arnold ist es nicht der erste Ausflug ins weihnachtliche Komödienfach: Rund 30 Jahre ist es her, dass er in "Versprochen ist versprochen" auf der Jagd nach einem begehrten Spielzeug für seinen Filmsohn zu sehen war. Neben den beiden Actionstars gehören unter anderem auch Jane Krakowski (58), Ken Jeong (57) und Awkwafina (38) zur Besetzung des neuen Films.

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Getty Images Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer, 2025

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Imago Hazel Brugger bei der Premiere von "LOL Next" in Berlin, 26. August 2026

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