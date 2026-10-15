Pause: Schon Ende Oktober ist Schluss für "Gefragt – Gejagt"

Für alle Quizfans heißt es in diesem Jahr deutlich früher als sonst Abschied nehmen: Wie die Sendergruppe mitteilt, verschwindet Gefragt – Gejagt schon Ende Oktober vom Bildschirm. Die letzte Ausgabe des Jahres mit Moderator Alexander Bommes (50) flimmert am Freitag, den 30. Oktober, um 18 Uhr über die Mattscheibe des Ersten. Damit startet das beliebte Vorabendformat bereits rund sechs Wochen vor Weihnachten in die Winterpause. Normalerweise können die Zuschauer die Jagd auf die Quizgiganten von Montag bis Freitag auf diesem Sendeplatz verfolgen. Im vergangenen Jahr durften die Zuschauer sogar noch bis Mitte Dezember mitfiebern – diesmal fällt der Vorhang also deutlich eher. Wer sich die tägliche Dosis Allgemeinwissen zum Abendessen eingerichtet hat, muss sich ab November umgewöhnen. Ganz ohne Quiz bleibt der Vorabend im Ersten allerdings nicht, denn für Ersatz ist bereits gesorgt.

Ab Montag, den 2. November, übernimmt nämlich Kai Pflaume (59) mit der 13. Staffel von Wer weiß denn sowas? den frei gewordenen Platz um 18 Uhr. Zum Auftakt ist gleich eine Doppelfolge geplant – und der Moderator hat sich für den Start etwas Außergewöhnliches vorgenommen: Er will einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Während mehrerer direkt aufeinanderfolgender Sendungen möchte Kai laufend eine komplette Marathondistanz von rund 42 Kilometern zurücklegen. Weil um 19:45 Uhr Anja Reschke mit "Wissen vor Acht" übernimmt, zieht Kai anschließend in die ARD-Mediathek um und setzt die Live-Quizrunden dort fort. Nur so kommen genügend Folgen am Stück zusammen, um die nötigen Kilometer zu schaffen. Eine Vertreterin von Guinness World Records ist vor Ort, kontrolliert die Leistung und soll den Rekord am Ende offiziell zertifizieren.

Für die Zuschauer bleibt der gewohnte 18-Uhr-Termin damit auch nach dem vorzeitigen Abschied von Alexander Bommes fest in Quizhand. Kais Rückkehr an den Vorabend ist damit zugleich mit einer sportlichen Herausforderung verbunden. Der Moderator muss nicht nur durch mehrere Live-Ausgaben führen, sondern parallel dazu im Studio die Distanz eines kompletten Marathons zurücklegen. "Wer weiß denn sowas?" gehört seit Jahren zu den festen Größen im Vorabendprogramm des Ersten, in dem zwei prominente Teamkapitäne gemeinsam mit Kandidaten kuriose Wissensfragen beantworten. Während für Kais Show somit bereits ein konkreter Starttermin feststeht, bleibt die weitere Planung für "Gefragt – Gejagt" offen. Aus der Ankündigung geht nicht hervor, wann Alexander nach der Winterpause mit neuen Folgen auf den Bildschirm zurückkehrt.

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ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

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Imago Fototermin zur Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" in Hamburg am 24.04.2014

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"