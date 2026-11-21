Kaum ist Wer weiß denn sowas? zurück im Vorabendprogramm des Ersten, gibt es schon Ärger. Nach der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag machten zahlreiche Fans ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken Luft. Sie stören sich an den Promigästen, die aus ihrer Sicht ständig wiederkehren. In der neuen Folge der Quizshow, durch die wie gewohnt Kai Pflaume (59) führte, traten Marijke Amado (72) und Sylvie Meis (48) gegeneinander an. Beide sind dem Publikum aus dem Format bereits bestens bekannt. Einige Zuschauer vermuteten deshalb sogar, um 18 Uhr eine Wiederholung zu sehen – dabei handelte es sich tatsächlich um eine Erstausstrahlung. "Von wann ist diese Sendung denn?", wollte ein Nutzer auf Facebook wissen. Andere Zuschauer bemängelten, dass manche Prominente gefühlt alle paar Wochen erneut zu Gast seien. Unter dem Beitrag entwickelte sich daraufhin schnell eine lebhafte Diskussion.

Schließlich äußerte sich auch der offizielle Account der Sendung zu der Diskussion. Das Team stellte zunächst klar, dass es sich nicht um eine Wiederholung, sondern um eine reguläre Erstausstrahlung handelte. Auch zur Kritik an den häufig wiederkehrenden Prominenten nahm die ARD anschließend deutlich Stellung: "Natürlich werden Gäste wiederholt eingeladen, warum auch nicht!" Dahinter steckt eine einfache Rechnung. Die Quizshow läuft täglich und kommt damit auf fünf Ausgaben pro Woche. Nach mehr als elf Jahren Sendegeschichte ist es kaum möglich, für jede einzelne Folge ausschließlich neue prominente Kandidaten zu gewinnen. Vor Kurzem hat "Wer weiß denn sowas?" erneut den täglichen Sendeplatz von Gefragt – Gejagt übernommen. Die Show gehört weiterhin zu den Quotengaranten im Ersten. Entsprechend groß ist der Bedarf an Rategästen – und so kommt es, dass manche Prominente häufiger im Studio Platz nehmen als andere.

Wie oft einige Promis bereits mitgeraten haben, zeigt die interne Gästestatistik der Sendung. Den Rekord hält Stromberg-Schauspieler Christoph Maria Herbst (60). Er war schon 28-mal in der Quizshow zu Gast. Dahinter folgen Comedian Paul Panzer (54) und Schauspieler Jürgen Vogel (58). Beide kommen auf jeweils 23 Auftritte. Christoph liegt damit deutlich vor den übrigen Gästen. Die Diskussion um die häufigen Wiederkehrer ist allerdings nicht das erste Thema, das zuletzt für Gesprächsstoff sorgte. Auch die Zusammensetzung des Studiopublikums und einzelne Gästeauftritte wurden in der Vergangenheit von den Zuschauern kritisch diskutiert. Dem Erfolg des Formats tat das bislang jedoch keinen Abbruch: Seit Jahren gehört "Wer weiß denn sowas?" fest zum Programm des Ersten und erreicht regelmäßig ein großes Publikum, wenn Kai seine Rateteams gegeneinander antreten lässt.

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ARD Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?", November 2026

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

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