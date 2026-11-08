"Wer weiß denn sowas?" streicht plötzlich beliebtes Ritual

Fans von Wer weiß denn sowas? müssen sich an eine gravierende Veränderung gewöhnen: Seit Montag läuft das Format wieder montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten, doch langjährigen Zuschauern fiel beim Einschalten sofort ein Detail auf: Ein Ritual, das die beliebte Quizshow rund zehn Jahre lang begleitet hatte, ist plötzlich verschwunden. Bislang eröffnete Moderator Kai Pflaume (59) jede einzelne Folge mit einer kuriosen Tatsache aus der Tierwelt, der Wissenschaft oder dem alltäglichen Leben. Diesen kleinen Wissenshappen leitete er stets mit der kultigen Frage "Wussten Sie eigentlich, dass…?" ein. In den neuen Ausgaben fehlt dieser Einstieg nun komplett. Eine offizielle Begründung für die plötzliche Änderung hat die ARD bisher nicht geliefert, weshalb Fans im Netz – nachdem die erste Enttäuschung verdaut war – direkt zu rätseln begannen.

Auf Facebook fiel das Fehlen der vertrauten Rubrik sofort auf, als ein Zuschauer direkt nachhakte: "Gibt es zu Anfang kein 'Wussten Sie eigentlich...' mehr?" Großen Ärger scheint die heimliche Neuerung bei den Anhängern jedoch nicht auszulösen. Ein User winkte direkt ab und schrieb: "Braucht man doch eigentlich auch gar nicht, gibt in der Sendung genug Informationen." Für weitaus größeres Aufsehen hatte ohnehin das spektakuläre Warm-up vor dem regulären Start gesorgt: Kai lief während sechs Liveausgaben im Hamburger Studio einen kompletten Marathon. Laut ARD benötigte der Moderator für die 42,195 Kilometer im Studio exakt 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden, was ihm einen offiziellen Weltrekord einbrachte.

Seit 2015 gehört Wer weiß denn sowas? zum festen Inventar im Ersten. Eine weitreichende Veränderung gab es in dem Format zuletzt im Jahr 2024, als sich Publikumsliebling Elton (55) nach vielen Jahren von seiner gewohnten Rolle als Teamkapitän verabschiedete. Ganz von der Bildfläche verschwand der Entertainer danach allerdings nicht: Für eine große XXL-Jubiläumsausgabe kehrte er als Quizgast zurück und trat dabei zum ersten Mal direkt an der Seite von Bernhard Hoëcker (56) an. Mit dem plötzlichen Aus für die Rubrik "Wussten Sie eigentlich...?" kommt nun ein weiterer, schmerzhafter Einschnitt hinzu, der ein traditionsreiches Ritual der Show beendet.

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ARD Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?", November 2026

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

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