Victoria Swarovski entschuldigt sich nach TV-Tanzpanne

Bei Kai Pflaume (59) erlebte Victoria Swarovski (33) einen Auftritt, der wohl ganz anders verlief, als sie es sich ausgemalt hatte. In der erfolgreichen Familienshow des Moderators führte die Österreicherin diesmal nicht durch das Programm, sondern wagte sich selbst als Kandidatin vor die Kamera. Gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) stellte sie sich einem Tanzduell gegen die Kinder Anni und Christoph. Die Aufgabe hatte es in sich: Innerhalb von 90 Sekunden sollte das prominente Duo so viele fehlerfreie Promenade-Walks wie möglich hinlegen. Die anspruchsvolle Schrittfolge kennt man unter anderem aus dem Tango und dem Quickstep. Doch mitten im Lauf passierte es: Victoria kam plötzlich aus dem Rhythmus. Anschließend gelang es ihr nicht mehr, sauber in die vorgegebenen Schritte zurückzufinden. Diese Panne vor laufender Kamera sollte sie und ihren Tanzpartner am Ende den Sieg kosten.

Das Urteil bei der Auswertung fiel klar aus: Während Anni und Christoph 75 gültige Schritte verbuchen konnten, reichte es bei Victoria und Evgeny lediglich für 69. Damit entschieden die beiden Nachwuchstalente das Duell für sich – und der Moderatorin war ihr Patzer sichtlich peinlich. Direkt nach der Niederlage entschuldigte sie sich in der Sendung gleich mehrfach: "Sorry, sorry, sorry! Wenn man einmal raus ist, dann ist man so raus und dann macht man immer wieder Fehler. Es tut mir so leid." Außerdem witzelte sie, dass Evgeny sie gleich umbringen werde oder sie Dresche bekomme. Der Profitänzer nahm die Schlappe allerdings ganz gelassen. Statt sich zu ärgern, grinste er entspannt, während Anni und Christoph ihren Sieg zur besten Sendezeit ausgelassen feierten.

Auch Kai griff die scherzhafte Sorge seiner Kandidatin um die Reaktion ihres Tanzpartners auf. Mit einem Augenzwinkern meinte der Moderator, die beiden müssten ihre Meinungsverschiedenheiten spätestens bis zur nächsten Staffel von "Let's Dance" aus der Welt geschafft haben. Denn über die RTL-Tanzshow sind Victoria und Evgeny eng mit dem Tanzparkett verbunden. Während die Sängerin sonst als Moderatorin durch die Sendung führt und Evgeny als fester Profitänzer zum Ensemble gehört, tauschten beide in Kais Familienshow ausnahmsweise die Rollen und traten als Kandidaten an. Auf diesem ungewohnten Terrain mussten sich die zwei tanzerprobten Stars schließlich zwei Kindern geschlagen geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski zeigt ihren neuen Look, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Profitänzer

Anzeige Anzeige