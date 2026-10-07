Schon bald: "Gefragt – Gejagt" geht in die Winterpause

Für alle Quizfans heißt es schon bald Abschied nehmen: Gefragt – Gejagt geht in diesem Jahr offenbar früher als gewohnt in die Winterpause. Voraussichtlich am 30. Oktober läuft laut HNA die letzte reguläre Folge des Jahres – und damit deutlich früher als noch 2025. Alexander Bommes (50) und die Jäger sind anschließend vorerst nicht mehr werktags um 18 Uhr im Ersten zu sehen. Bereits ab dem 2. November soll Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume (59) den angestammten Sendeplatz übernehmen. Für viele Zuschauer dürfte die Pause eine Umstellung bedeuten: Regelmäßig verfolgen bis zu 3,5 Millionen Menschen die Kopf-an-Kopf-Duelle zwischen den Kandidaten und den Jägern am Vorabend.

Einen ersten Hinweis auf das bevorstehende Staffelende gab es bereits vor einigen Wochen über den offiziellen Instagram-Account der Sendung. "Wir haben diese Staffel von #GefragtGejagt übrigens im Kasten! Danke an das Team! Da kommen noch schöne Folgen", hieß es dort. Die abgeschlossenen Dreharbeiten und der bestätigte Start von "Wer weiß denn sowas?" sprechen dafür, dass am 30. Oktober Schluss ist – offiziell bestätigt ist dieser Termin allerdings noch nicht. Anders als im vergangenen Jahr plant die ARD offenbar keine wochenlange Doppelprogrammierung der beiden Quizshows. 2025 wurde "Brisant" vorgezogen, sodass "Gefragt – Gejagt" bereits um 17:10 Uhr lief und "Wer weiß denn sowas?" direkt im Anschluss folgte. Aus Quotensicht erwies sich das Experiment als erfolgreich: Zum Ende des Testlaufs erreichte die Jagd 1,77 Millionen Zuschauer und 15,5 Prozent Marktanteil, Kais Show kam anschließend auf 3,03 Millionen. Unter dem Instagram-Beitrag äußerte ein Fan bereits einen Wunsch: "Hoffentlich macht ihr dann nicht zu lange Pause, wir freuen uns auf jede Folge." Wann "Gefragt – Gejagt" mit seinen Quizgrößen zurückkehrt, hat die ARD bislang nicht offiziell mitgeteilt.

Zuletzt sorgte Alexander selbst für einen ungewöhnlichen Moment in der Sendung. Im Finale einer Ausgabe las der Moderator bei einer Frage versehentlich die gesuchte Antwort direkt mit vor. Das Kandidatenteam bekam den Punkt trotzdem gutgeschrieben und setzte sich dadurch am Ende knapp gegen Jäger Manuel Hobiger durch. Die vier Teilnehmer sicherten sich gemeinsam 8.000 Euro. Der Patzer zeigte einmal mehr, wie eng die Duelle in der Quizshow ausgehen können. Neben dem Wissen der Jäger kann schließlich auch die Moderation Einfluss auf den Spielverlauf nehmen – und sorgt damit gelegentlich für überraschende Momente.

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ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

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Imago Fototermin zur Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" in Hamburg am 24.04.2014