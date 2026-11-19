Carmen Nebel kehrt überraschend auf den Bildschirm zurück! Rund zwei Jahre nach ihrem Abschied aus dem Fernsehgeschäft ist die Moderatorin bald wieder im Ersten zu sehen. Diesmal steht sie allerdings nicht als Gastgeberin auf der Bühne, sondern tritt als Kandidatin an. Wie Stefan Mross auf Instagram öffentlich machte, ist die langjährige Moderatorin am 18. Dezember 2026 als Kandidatin in der ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? zu erleben. Ausgestrahlt wird die Folge um 18:00 Uhr im Vorabendprogramm des Ersten.

Der Schlagersänger weckte vorab die Vorfreude auf das unerwartete Wiedersehen. Er veröffentlichte einen Schnappschuss aus Hamburg, auf dem er und Carmen gemeinsam mit Show-Star Bernhard Hoëcker gut gelaunt für die Kamera posieren. "Liebe Grüße aus Hamburg", kommentierte Stefan seinen Beitrag. In der Kommentarspalte machte sich große Freude bemerkbar. "Freu mich drauf", "Muss gucken" und "Oh, so lange müssen wir drauf warten. Aber das Foto ist schön geworden", schrieben die Fans.

Für Carmen ist der Auftritt in der Quizsendung etwas Besonderes. Im Dezember 2024 hatte sie sich nach mehr als vier Jahrzehnten im Fernsehen von der TV-Bühne verabschiedet. Damals war die Moderatorin 68 Jahre alt. Seitdem hatte sie keinen vergleichbaren Auftritt mehr vor der Kamera. Ihre Karriere startete sie im Jahr 1979 beim DDR-Fernsehen. Nach der Wiedervereinigung stieg sie zu einer der populärsten Moderatorinnen der deutschen Unterhaltungsbranche auf. Von 1994 bis 2004 präsentierte sie in der ARD "Die Feste der Volksmusik". Nach ihrem Wechsel zum ZDF übernahm Florian Silbereisen die Moderation der Sendung. Beim neuen Sender bekam Carmen ihre eigene Samstagabendshow "Willkommen bei Carmen Nebel", die es bis 2021 auf insgesamt 83 Folgen brachte.

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Getty Images Carmen Nebel, bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" im Jahr 2016

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

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