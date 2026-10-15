RJ Mitte lächelt auf einem der letzten Fotos vor seinem Tod

Nur acht Tage vor seinem Tod wirkte RJ Mitte (†34) noch bestens gelaunt: Ein Bild vom 4. Oktober 2026 zeigt den Seriendarsteller lächelnd am Flughafen von Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico. Der Schnappschuss, aufgenommen von Bethany Crass, entstand als Fanfoto. Darauf posiert der 34-Jährige in Flanellhemd, T-Shirt und Kappe und strahlt in die Kamera. In der Hand hält er eine Plüschfigur des Cowboys Woody aus "Toy Story". Der Breaking Bad-Star wartete allein auf seinen Flug. Wie TMZ berichtet, war er gegenüber sämtlichen Fans und Besuchern, die ihn am Terminal ansprachen, ausgesprochen freundlich. Für kurze Gespräche und gemeinsame Bilder soll er sich viel Zeit genommen haben.

Vor seinem Flug hatte er sich mit einem langjährigen Kumpel getroffen: Gemeinsam mit seinem Freund und früheren "Breaking Bad"-Kollegen Luis Moncada war er mit einem Heißluftballon aufgestiegen. Laut dem Magazin wartete er anschließend in der Flughafenbar Burque Brew, wo er einige Drinks zu sich genommen haben soll. Zwischendurch senkte der Schauspieler den Kopf für ein Telefonat – mit wem er sprach, ist nicht bekannt. Nur wenige Tage später, am 12. Oktober 2026, wurde RJ im US-Bundesstaat Texas tot aufgefunden. Später wurde bekannt, dass er Suizid beging.

Zahlreiche seiner Co-Stars ehrten ihn nach seinem Ableben. Sein Serienvater Bryan Cranston (70) schrieb auf Instagram: "Während ich das heute Abend schreibe, bin ich zutiefst verzweifelt. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus 'Breaking Bad', ist gestorben." Der Schauspieler erinnerte auch an RJs Castingzeit und daran, wie sehr er sich trotz seiner Zerebralparese in den Drehalltag warf. "Dieser Junge war ziemlich ungeschliffen, als wir im Februar 2007 den Pilotfilm drehten, aber nach und nach sahen wir, wie er zu einem wirklich guten Schauspieler heranwuchs", schrieb Bryan. Besonders bitter: Laut Bryan hatten die beiden erst wenige Wochen zuvor noch geschrieben, um ein gemeinsames Mittagessen zu planen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Instagram / newmexicoutd RJ Mitte und Luis Moncada, Oktober 2026

Instagram / breakingbad Walter Jr., Walter und Holly White im Familienhaus aus "Breaking Bad"