RJ Mitte stand vor seinem Tod zwischen Verlobter und Mutter

Der Tod von RJ Mitte (†34) am 12. Oktober 2026 hat viele Fans erschüttert – nun werden Details aus den letzten Wochen des Schauspielers bekannt. Wie OK! unter Berufung auf Insider aus dem Umfeld der Familie berichtet, soll der Breaking Bad-Darsteller vor seinem Tod mit massiven Beziehungsproblemen zu kämpfen gehabt haben. Demnach geriet er ausgerechnet zwischen die beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben: seine Verlobte Kennedy Suarez und seine Mutter Dyna Mitte. Kennedy habe sich an Dynas Einfluss auf die Partnerschaft gestört und soll von RJ verlangt haben, sich für eine der beiden zu entscheiden. Bestätigt ist dieses angebliche Ultimatum allerdings nicht – weder Kennedy noch Dyna haben sich bislang öffentlich dazu geäußert. Und auch dafür, dass der mutmaßliche Familienzwist etwas mit RJs Tod zu tun haben könnte, gibt es keinerlei Belege.

"Kennedy hatte das Gefühl, dass RJs Mutter sich in ihre Beziehung einmischte", schildert ein Insider die angebliche Lage gegenüber dem Newsportal. Der Quelle zufolge sei für den Serienstar ein Bruch mit seiner Familie jedoch nie infrage gekommen: "RJ hatte eine äußerst enge Beziehung zu Dyna und seiner Schwester Lacianne und war nicht bereit, den Kontakt zu seiner Mutter abzubrechen. Und das sorgte für ernsthafte Spannungen in seiner Beziehung zu Kennedy." In den Wochen vor seinem Tod soll der Schauspieler deshalb sichtlich aufgewühlt gewesen sein. Was genau zwischen den Verlobten geschah, bleibt jedoch unklar. Auch ist nicht bekannt, ob sie in RJs letzten Tagen noch ein Paar waren. Eine Woche vor seinem Tod sollen sie noch zusammen gewesen sein. RJ wurde am 12. Oktober in Texas tot aufgefunden. Ein zuständiger Behördenvertreter bestätigte, dass es sich um Suizid handelte. Für den 16. Oktober plant seine Familie eine Abschiedsfeier im Kulturzentrum The Mitte: Arts and Cultural Center in Brownsville, Texas.

RJ und Kennedy verband bereits lange vor ihrer Liebesbeziehung eine enge Bindung: Rund zehn Jahre sollen die beiden befreundet gewesen sein, ehe sie 2020 ein Paar wurden. Nach fünf gemeinsamen Jahren folgte dann der nächste Schritt – am 10. Oktober 2025 verlobten sie sich, also fast genau ein Jahr vor dem Tod des Schauspielers. Einem Millionenpublikum war RJ als Walter White Jr. in der AMC-Serie "Breaking Bad" an der Seite von Bryan Cranston und Anna Gunn bekannt geworden. Nach RJs Tod erinnerten mehrere frühere Co-Stars öffentlich an seine Freundlichkeit und sein Talent. Zudem betonten sie, welchen Einfluss er auf ihr eigenes Leben gehabt habe. Wie seine Serienfigur lebte RJ mit Zerebralparese. Abseits seiner Rollen setzte er sich öffentlich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung in Hollywood sichtbarer werden und angemessen repräsentiert sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images RJ Mitte und Dyna Mitte bei den 66. Primetime Emmy Awards im Nokia Theatre L.A. Live, Los Angeles, am 25. August 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York

Anzeige Anzeige

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025