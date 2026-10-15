Selena Gomez glänzt im Juwelenkleid für den guten Zweck

Selena Gomez (34) hat beim jährlichen Rare Impact Fund Benefit im Hollywood Palladium in Los Angeles für einen glamourösen Auftritt gesorgt. Die Sängerin und Gründerin von Rare Beauty erschien am Mittwochabend in einem trägerlosen roten Kleid auf dem pinkfarbenen Teppich. Das figurbetonte Design bestand aus einem korsettartigen Oberteil und einem eng anliegenden Rock, der knapp oberhalb ihrer Knöchel endete. Dazu kombinierte sie hohe Schuhe in passendem Rot und Ohrringe mit Diamanten. Ein weiteres kostbares Schmuckstück durfte ebenfalls nicht fehlen: Selena trug ihren Verlobungsring, den sie 2024 von ihrem heutigen Ehemann Benny Blanco (38) bekommen hatte. Der Ring soll laut Daily Mail rund 225.000 Dollar, umgerechnet etwa 194.000 Euro, wert sein. So setzte die Musikerin bei der Benefizveranstaltung nicht nur modisch, sondern auch passend zum guten Zweck ein glänzendes Statement.

Ihre dunklen Haare trug die Musikerin glatt über den Rücken fallend, dazu setzte sie auf Smokey Eyes in Brauntönen und glänzenden nudefarbenen Lippenstift. Nachdem die Sängerin zunächst allein vor den Kameras posiert hatte, traf sie an der pinkfarbenen Fotowand auf Elyse Cohen. Diese ist bei Rare Beauty als Chief Impact Officer tätig und arbeitet damit an der sozialen Mission des Unternehmens mit. Der Rare Impact Fund ist ein Herzensprojekt der Unternehmerin: Sie rief ihn 2020 ins Leben, kurz bevor sie ihre Kosmetikmarke Rare Beauty an den Start brachte. Mit dem Fonds möchte sie innerhalb von zehn Jahren insgesamt 100 Millionen Dollar, also rund 90 Millionen Euro, sammeln. Das Geld soll Angeboten, Bildungsarbeit und weiteren Initiativen rund um psychische Gesundheit zugutekommen. In den vergangenen Jahren sammelte der Fonds demnach insgesamt rund 26 Millionen Euro.

Das Thema ist für Selena auch persönlich von großer Bedeutung. Bei der Schauspielerin wurde 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert, über die sie zwei Jahre später erstmals öffentlich sprach. Seitdem nutzt die Künstlerin ihre Reichweite, um Scham und Stigmatisierung rund um psychische Erkrankungen entgegenzuwirken. Anfang 2026 erklärte sie im Podcast ihres Ehemannes Benny Blanco, "Friends Keep Secrets", wie sie heute mit manischen Phasen umgeht. "Ich bin ebenso stolz darauf, sagen zu können, dass ich manische Phasen habe. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil ich sie inzwischen etwas schneller erkenne", betonte Selena dort. Bis zu diesem Verständnis sei es jedoch ein langer Weg gewesen. Im selben Gespräch schilderte sie außerdem, dass mehrere Therapien und vier Aufenthalte in Rehabilitationseinrichtungen nötig gewesen seien, ehe sie ihre Erkrankung besser verstehen konnte.

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, 14. Oktober 2026

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Imago Elyse Cohen und Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit 2026 im Hollywood Palladium

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Instagram / selenagomez Süßes Selfie von Selena Gomez und Benny Blanco