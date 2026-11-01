Nach 18 Jahren drehen Demi und Selena ihre Kult-Vlogs neu

Achtzehn Jahre nach ihren ersten gemeinsamen YouTube-Clips stehen Selena Gomez (34) und Demi Lovato (34) wieder zusammen vor der Kamera. Die beiden Musikerinnen lassen ihre Kult-Vlogs aus dem Jahr 2008 neu aufleben und haben das Ergebnis am Mittwoch im Rahmen einer Kampagne für Selenas Kosmetikmarke Rare Beauty veröffentlicht. Im neuen Video greifen die langjährigen Freundinnen den vertrauten Einstieg "YO YO YO" wieder auf. Der neue Clip knüpft mit lockeren Gesprächen, persönlichen Einblicken und den typischen Insiderwitzen an die gemeinsamen Videos von damals an. Anlass für das nostalgische Wiedersehen ist das "Delena Soft Pinch Blush Bundle", das Selena und Demi gemeinsam herausgebracht haben. Die komplette Version ihres neu aufgelegten Vlogs gibt es auf Selenas YouTube-Kanal zu sehen. Darin lassen die beiden ihre Teenagerzeit wieder aufleben und zeigen, dass sich an ihrer vertrauten Dynamik auch nach fast 20 Jahren wenig geändert hat, wie Just Jared berichtet.

Das limitierte Set enthält zwei Varianten des flüssigen Soft Pinch Blush: Selena trägt den nudefarbenen Mauveton Hope, Demi den beige-pfirsichfarbenen Ton Virtue. Dazu gibt es einen Rougepinsel gratis. Für die Kampagne erinnerten die Sängerinnen aber nicht nur an ihre alten Vlogs – sie stellten auch Posen aus dem Disney-Channel-Film "Prinzessinnen Schutzprogramm" von 2009 nach. Wie es heute um ihre Beziehung steht, erklärte Demi gegenüber dem Magazin ELLE: "Selena ist jemand, den ich immer geliebt und verehrt habe." Über die wiedergewonnene Nähe sagte sie dem Magazin außerdem: "Es ist wirklich schön, inzwischen an einem Punkt zu sein, an dem wir beruflich zusammenarbeiten, aber auch einfach gemeinsam abhängen und Zeit miteinander genießen können." Den entscheidenden Impuls für die Kooperation gab dem Bericht zufolge ein Wiedersehen im April. Damals besuchte Selena einen Auftritt auf Demis "It's Not That Deep Tour" in Orlando, Florida. Bei einem Treffen hinter der Bühne kamen die beiden wieder ins Gespräch – und legten damit den Grundstein für ihr gemeinsames Projekt, wie Just Jared berichtet.

Die beiden kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Gemeinsam standen sie für "Barney und seine Freunde" vor der Kamera, später wurden beide zu Disney-Channel-Stars. Selena spielte in "Die Zauberer vom Waverly Place", Demi wurde unter anderem durch "Camp Rock" und "Sonny Munroe" bekannt. 2008 starteten die damals besten Freundinnen schließlich ihre gemeinsamen YouTube-Videos. Wie Demi verriet, hatte ihre Freundschaft im Laufe der Jahre durchaus Höhen und Tiefen. Zeitweise standen die beiden nicht regelmäßig miteinander in Kontakt. Erst kürzlich ließ die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Jordan "Jutes" Lutes alte Erinnerungen aufleben und schaute sich ihre früheren Videos an. Dabei sich selbst als Teenager zu sehen, sei ihr allerdings ein wenig unangenehm gewesen, gestand sie gegenüber dem Magazin ELLE: "Aber sie waren ikonisch." Schon als Jugendliche hätten die beiden zusammen Posen für den roten Teppich geübt.

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Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez 2011

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Getty Images Demi Lovato bei der Premiere von Disneys "Camp Rock 3", August 2026

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026