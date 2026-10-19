Starker Nikotinkonsum veränderte die Stimme von Selena Gomez

Selena Gomez (34) hat auf Instagram über ein sehr persönliches Thema gesprochen: ihren Nikotinkonsum. In einer Instagram-Story erzählte die Sängerin, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg sehr viel gevapet habe – und das mit hörbaren Folgen. "Ich werde meine Stimme nicht mehr verändern können. Ich habe sehr viel Nikotin gevapet, und nur damit es jeder weiß, der schon einmal gevapet hat: Es ist so schwer, mit Nikotin aufzuhören", erzählte sie in der Story. Mit ihrer eigenen Erfahrung möchte die Musikerin vor allem andere Betroffene erreichen. "Ich wollte einfach sagen: Wenn ihr gerade da durchgeht oder sogar darüber nachdenkt, mit dem Vapen anzufangen, ist es das einfach nicht wert. Es ist so dumm", betonte die Sängerin.

Mittlerweile hat Selena nach eigenen Angaben mit dem Vapen aufgehört – der Entzug fällt ihr jedoch alles andere als leicht. "Aber ich freue mich wirklich sehr, weil ich aufgehört habe, und ich hoffe einfach, dass ich es durchhalte. Es ist wirklich schwer", gestand sie. Auf mögliche Kritik an ihrem veränderten Klang reagierte die Künstlerin gelassen. "Es hat meine Stimme verändert. Wenn ihr meine Stimme nicht gerne hört, ist das vollkommen verständlich. Das stört mich nicht. Hört sie euch einfach nicht an", stellte sie klar. Vor allem wollte sie aber anderen Mut machen und sie warnen: "Wenn ihr gerade etwas durchmacht, könnt ihr es auch schaffen. Es ist echt beschissen."

Dass sich ihre Stimme verändert hat, war Fans bereits vor einiger Zeit aufgefallen. Während eines Instagram-Livestreams reagierte Selena auf entsprechende Nachfragen und nannte damals einen anderen Grund: Medikamente, die sie wegen ihrer Lupuserkrankung und ihrer bipolaren Störung einnimmt. "Mein Hals schwillt innen manchmal ein wenig an. Das ist alles", erklärte sie ihrer Community. Ob das Vapen oder die Medikamente ausschlaggebend waren, bleibt ungewiss. Sicher ist, dass Fans vor allem Selenas Authentizität und Natürlichkeit schätzen. Vor Kurzem trat sie nämlich beim vierten Rare Impact Fund Benefit auf und sorgte für viel Aufmerksamkeit. Denn auf X feierten viele Fans, dass ihre Zähne auf aktuellen Bildern "deutlich natürlicher" wirkten als bei manchen früheren Auftritten.

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Getty Images Selena Gomez im Mai 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez teilt Eindrücke aus Liebesurlaub mit Ehemann Benny Blanco, Juli 2026.

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026