Luxus pur: So hochpreisig war Selena Gomez' Hochzeitsschmuck

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich am vergangenen Wochenende in einer glamourösen Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Die Feier fand auf einem beeindruckenden, 70 Hektar großen Anwesen in der Nähe von Santa Barbara, Kalifornien, statt und zog zahlreiche prominente Gäste an. Die Braut bezauberte in einem eleganten weißen Kleid mit rückenfreiem Design und raffinierten Rüschendetails. Doch nicht nur ihr Kleid sorgte für Aufsehen – auch der extravagante Schmuck, den die Sängerin trug, wurde nun genauer unter die Lupe genommen. Platin- und Diamantohrringe von Tiffany & Co. sowie ein massiver Verlobungsring gehörten zu den Highlights.

Ein Schmuckexperte schätzte laut DailyMail den Wert des Hochzeitsschmucks auf beeindruckende Summen. Die funkelnden Ohrringe, die durch ihr klassisches Drop-Design glänzten, sollen laut Expertenschätzungen bis zu 150.000 Pfund (etwa 171.000 Euro) kosten. Auch die beiden filigranen Diamantbänder, die Selena zusätzlich trug, werden auf 150.000 bis 200.000 Pfund (etwa 171.000 bis 228.000 Euro) geschätzt. Der Verlobungsring – ein eleganter, marquiseförmiger Diamant auf 18-karätigem Gelbgold – liegt demnach bei rund 200.000 Pfund (etwa 228.000 Euro). Der Schmuck wurde als zeitlos, modern und zurückhaltend beschrieben – eine Ergänzung, die ihren gesamten Look perfekt abrundete.

Das Paar, das knapp neun Monate verlobt war, feierte eine traumhafte Hochzeit, geprägt von persönlichen Details und romantischen Momenten. Die Gäste, darunter zahlreiche Stars, wurden in luxuriösen Shuttles zur atemberaubenden Klippenlocation gebracht, wo die Zeremonie stattfand. Selten wirkte das frischgebackene Ehepaar so verliebt wie beim Spaziergang über die Felder, während es Händchen hielt und für emotionale Fotos posierte. Schon in der Vergangenheit hatte Benny seine Beziehung zu Selena in den sozialen Medien hervorgehoben und von ihrer gemeinsamen Zeit geschwärmt. Auch die prominenten Gäste ließen es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung und guten Wünsche auszudrücken, während Selena ihren neuen Lebensabschnitt in strahlender Eleganz und vollkommener Harmonie begann.

Getty Images Selena Gomez, August 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf dem Boot

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025