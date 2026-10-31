Selena Gomez und Demi Lovato crashten einen Abschlussball

Selena Gomez (34) und Demi Lovato (34) haben eine Geschichte aus ihrer Disney-Zeit ausgepackt: Im Jahr 2009 mischten sich die beiden nach der Premiere ihres gemeinsamen Films "Princess Protection Program" einfach unter die Gäste eines fremden Abschlussballs. Davon erzählten die Musikstars jetzt in "Life in Selfies". Damals waren die Musikerinnen 16 Jahre alt. "Erinnerst du dich daran, dass wir nach diesem Abend einen Abschlussball gecrasht haben?", wollte Demi in dem Clip wissen. Selena hatte das Ganze nach eigener Aussage "völlig vergessen". Also half Demi ihr auf die Sprünge: "Nebenan oder so fand ein Abschlussball statt, und wir beschlossen, ihn zu crashen."

Ausgelöst wurde die Erinnerung durch ein gemeinsames Foto vom roten Teppich der Premiere. Für Selena war der spontane Entschluss rückblickend ganz logisch: "Denn warum hätten wir es nicht tun sollen?" Sie fügte hinzu: "Wir wollten zu einem Abschlussball, also drangen wir in den von jemand anderem ein." Über die Reaktion der überraschten Schüler scherzte Demi: "Ich bin mir sicher, dass wir ihnen den Tag versüßt haben." Hinter der wilden Aktion steckte ein einfacher Wunsch: Wegen ihrer frühen Karrieren hatten Selena und Demi nie einen eigenen Abschlussball erlebt. Auf diese typische Teenagererfahrung wollten die beiden aber nicht ganz verzichten.

Die Freundschaft der Schauspielerinnen reicht Jahrzehnte zurück: Selena und Demi lernten sich vor rund 27 Jahren bei der Kinderserie "Barney" kennen. Damals waren sie erst sieben. Zwischendurch hatten die früheren Disney-Stars weniger Kontakt. In diesem Jahr zeigte sich Selena dann bei einem Konzert von Demi. Es war ihr erstes öffentliches Wiedersehen seit fast einem Jahrzehnt. Gegenüber der US-amerikanischen Elle beschrieb Demi die Verbindung folgendermaßen: "Selena ist jemand, den ich immer geliebt und verehrt habe." Schon als Kinder planten die beiden, irgendwann gemeinsam über einen roten Teppich zu laufen.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Demi Lovato, Oktober 2026

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Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez 2011

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Instagram / selenagomez Altes Selfie von Demi Lovato und Selena Gome