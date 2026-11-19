Für Selena Gomez (34) ist der Rechtsstreit um das Start-up Wondermind beendet. Wie das Magazin People unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, haben fünf Investoren ihre Klage am Montag freiwillig zurückgezogen. Dieselben Ansprüche können die Geldgeber demnach künftig nicht erneut vor Gericht geltend machen. Der Rückzug beendet das Verfahren auch für Selenas Mutter Mandy Teefey (50) und Wondermind-Mitgründerin Daniella Pierson, die ebenfalls verklagt worden waren. Selena hatte zuvor beantragt, die Klage abzuweisen. Ihr Anwalt Mathew S. Rosengart erklärte in einem Statement gegenüber People: "Selena freut sich über die Einstellung des Verfahrens nach unserem Antrag auf Klageabweisung und darauf, die Angelegenheit hinter sich zu lassen."

Die fünf Kläger hatten 2022 zusammen rund 1,2 Millionen US-Dollar in Wondermind investiert. Am 13. August reichten sie Klage ein und erhoben unter anderem Vorwürfe des Wertpapierbetrugs und des Vertragsbruchs. Nach Darstellung der Investoren war ihnen zugesagt worden, dass Selena als Marketingchefin aktiv mitarbeiten und ihre rund 400 Millionen Instagram-Follower für Wondermind mobilisieren werde. Auch eine mögliche Unternehmensbewertung von mehr als vier Milliarden US-Dollar sei im Gespräch gewesen. In der Klageschrift hieß es, das Unternehmen sei über drei Jahre hinweg "still und heimlich" in sich zusammengefallen. Die Geschäftsführung habe die Geldgeber darüber nicht informiert. Erst durch eine Recherche von The Cut, einem Ableger des New York Magazine, hätten sie von den finanziellen Schwierigkeiten erfahren. Ihre anschließende Forderung nach Rückzahlung des investierten Geldes sei erfolglos geblieben.

Wondermind wurde 2021 gegründet und sollte verschiedene Angebote rund um mentale Gesundheit bündeln, darunter ein digitales Magazin, eine App und einen Podcast. Selenas Anwälte hatten von Beginn an erklärt, die Sängerin habe mit ihrem Engagement vor allem ihre Mutter unterstützen wollen. Nach Angaben ihrer Anwälte hielt Selena lediglich eine Minderheitsbeteiligung an Wondermind. Das Tagesgeschäft hätten Mandy und Daniella als Co-CEOs geführt. Selena sei als Beraterin tätig gewesen und habe den Titel Chief Impact Officer getragen. Rosengart hatte die Vorwürfe gegen seine Mandantin als "absurd" bezeichnet und zwischenzeitlich mögliche Sanktionen gegen die Kläger ins Spiel gebracht. Mit dem Rückzug der Klage endete das Verfahren ohne gerichtliche Entscheidung über die Vorwürfe.

Anzeige Anzeige

Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Teefey

Anzeige Anzeige