Täter gesucht: Dagi Bee bietet 10.000 Euro für Hinweise

Mit einer ungewöhnlichen Bitte wandte sich Dagi Bee (32) am Dienstagabend an ihre Fangemeinde auf Instagram: Die Social-Media-Bekanntheit startete einen öffentlichen Suchaufruf nach zwei mutmaßlichen Tätern. Die Unternehmerin und ihre Familie wurden am vergangenen Wochenende Opfer einer Straftat. Welche Details sich hinter dem Vorfall verbergen, behielt die Web-Persönlichkeit vorerst für sich, stellte jedoch klar, dass es sich nicht um Körperverletzung gehandelt habe. Um den Fall rasch aufzuklären, veröffentlichte sie Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen die Gesichter der beiden Gesuchten gut zu erkennen sind. Wer sachdienliche Angaben liefern kann, wird belohnt: Dagi bietet "10.000 Euro für die Ersten, die uns Namen, Adresse oder Kontakt von diesen zwei jungen Männern geben."

Die Suche richtet sich vor allem an Menschen aus dem Großraum Düsseldorf und Köln. Genauer gesagt fahndet Dagi, die einst mit YouTuber LionT (33) liiert war, in Düsseldorf, Langenfeld, Monheim, Hilden, Leverkusen, Solingen, Wuppertal und Köln nach den beiden Verdächtigen. Laut ihren Mutmaßungen könnten die Männer aufgrund ihrer starken optischen Ähnlichkeit Verwandte, Brüder oder sogar Zwillinge sein. Während der Tat waren beide zwar maskiert, andere Aufnahmen zeigen ihre Gesichter jedoch deutlich. Zudem stach die Kleidung eines Täters ins Auge: Er trug einen Hoodie mit einem auffälligen Labubu-Motiv auf dem Rücken. "Wenn ihr diese Menschen identifizieren könnt, wie sie heißen, wo sie wohnen, dann meldet euch bitte bei uns", bat Dagi eindringlich.

Parallel dazu sind längst die zuständigen Behörden eingeschaltet. "Diese und noch mehr Aufnahmen liegen bereits bei der Kriminalpolizei und es wird ermittelt", betonte die Webvideoproduzentin. Der Vorfall habe nicht nur sie persönlich, sondern die gesamte Familie stark getroffen. Nähere Hintergründe behält sie vorerst noch für sich, da die rasche Aufklärung Vorrang habe. "Wir möchten unbedingt herausfinden, wer für unseren hinterlassenen Schaden verantwortlich ist, und hoffen dabei auf eure Unterstützung durch Hinweise oder Informationen über die zwei Verdächtigen", betonte sie. Ob die Instagram-Fahndung bereits entscheidende Hinweise eingebracht hat, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

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Instagram / dagibee Influencerin Dagi Bee auf Ibiza im Juli 2026

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Imago Dagi Bee und Eugen Kazakov bei der 1Live Krone 2023 in Bielefeld