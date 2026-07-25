Luxus-Upgrade bei Dagi Bee: Neuer Porsche passt zur Birkin

Dagi Bee (31) gönnt sich ein besonderes Geschenk an sich selbst: Die Influencerin und Unternehmerin hat sich einen Porsche 911 Carrera 4S zugelegt – und zeigt die Autoabholung jetzt stolz auf Instagram. Was dabei sofort ins Auge fällt: Der Sportwagen in Schwarzoliv harmoniert farblich perfekt mit der Hermès Birkin Bag, die sie bei der Übergabe am Arm trägt. "Ich kann es gar nicht glauben – ich werde Porsche-Mama", schwärmt die 31-Jährige in dem Clip.

Für Dagi ist der Neuwagen mehr als nur ein Auto. "Ich bin so dankbar dafür, dass ich mir so was ermöglichen darf. Das ist alles andere als selbstverständlich – nach 14 Jahren wollte ich mir symbolisch meinen eigenen Pokal schenken, und das habe ich hiermit getan", erklärt sie gegenüber ihren Fans auf Social Media. Der Porsche 911 Carrera 4S startet laut Hersteller bei 164.700 Euro. Was die Influencerin konkret bezahlt hat, behält sie für sich. Auch zu ihrer Birkin Bag, die sie nach eigenen Angaben vor wenigen Monaten in Japan gefunden hatte – "viel günstiger" als hierzulande –, nannte sie keinen genauen Preis. Neu ist die Tasche für rund 10.600 Euro erhältlich, auf dem Zweitmarkt werden bis zu 30.000 Euro fällig. Dass sie statt eines neuen Modells bewusst eine Birkin wollte, "die schon gelebt hat", betonte die Influencerin dabei ausdrücklich.

Dagi, bürgerlich Dagmar Kazakov, startete 2012 auf YouTube und soll sich mittlerweile ein beachtliches Vermögen erarbeitet haben. Längst ist sie aber nicht mehr nur Content-Creatorin, sondern auch Unternehmerin: Zu ihren Projekten gehören die Beautymarke Beetique, das Musiklabel 23Hours, die Haferdrinkmarke Owies und die Fashionmarke Casa Mara. Viele davon führt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (32), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn namens Nelio (4) hat.

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Hauter, Katrin / ActionPress Dagi Bee, Influencerin

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Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrer Birkin-Bag vor ihrem neuen Porsche, Juli 2026

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Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov mit ihrem Sohn Nelio