Kommt bald ihr Ibiza-Hit? Dagi Bees Song-Idee geht viral

Mit einem kurzen Gesangsschnipsel hat Dagi Bee (31) das Internet in Aufruhr versetzt. Die Influencerin postete ein Video, in dem sie eine spontane Melodie- und Textidee für einen Ibiza-Techhouse-Song vorsang – und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Call me delulu, aber ich glaube, das könnte ein Banger werden." Was folgte, war eine Lawine an Kommentaren und Begeisterung, die selbst Dagi überraschte. In einem neuen Reel reagierte sie auf den Hype und kommentierte: "Das ist soooo verrückt, was gerade abgeht, freue mich aber so sehr, dass ihr die Idee so feiert!"

Besonders verblüfft zeigt sich die Unternehmerin davon, dass sich ihr Song schon jetzt in den Köpfen ihrer Follower festgesetzt hat. "Ich bekomme wirklich sekündlich die Nachricht, dass ihr einen Ohrwurm habt von einem Song, der noch nicht existiert", sagt sie in dem Video. Zahlreiche Produzenten haben sich offenbar spontan an eigene Versionen des Snippets gesetzt, die ebenfalls viral gegangen sind. All diese Versionen finde sie beeindruckend, trotzdem hat noch keine die richtige Energie für ihre Vision getroffen: "Mein Kopf sagt 'Nee, das muss noch in eine andere Richtung gehen.'" Deshalb will sie jetzt selbst die Sache in die Hand nehmen – gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (31), den ihre Fans ihr als Studiokollaborateur vorgeschlagen hatten. "Wir haben es noch nicht gemacht. Wir wissen auch noch nicht, ob es irgendwas wird. Aber wir werden es machen", kündigt sie an. "Ich bin offen für alles und so gespannt, wo die Reise noch hingeht, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so ausartet."

Privat und beruflich ziehen Dagi und Eugen oft an einem Strang. Der Filmemacher begleitet die Influencerin seit Jahren kreativ, viele ihrer Projekte entstehen im Team. Die beiden sind verheiratet und haben einen Sohn. Zu ihrer Community pflegt Dagi eine enge, sehr direkte Verbindung – dass sie ihre Fans ausdrücklich in den Entstehungsprozess des möglichen Tracks einbezieht, zeigt sich auch in ihren Worten aus dem Reel: "Ihr seid mittendrin bei der Reise dabei." Für ihre Wertschätzung fand sie in der Caption deutliche Worte: "Danke auch alle Producer, die so schnell was gebastelt haben - ihr Maschinen!", schrieb sie auf Instagram. Genau diese Mischung aus Nahbarkeit und Teamspirit prägt seit Jahren ihr öffentliches Auftreten – nun auch bei ihrem potenziellen Sommertrack.

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