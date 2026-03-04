Dagi Bee und LionT offenbaren wahre Gründe ihrer Trennung

Dagi Bee (31) und LionT (33) galten lange als das Traumpaar der deutschen YouTube-Szene. Von 2011 bis 2015 begeisterten die beiden Social-Media-Stars Millionen von Fans mit ihren Videos, die regelmäßig über eine Million Klicks erzielten. Doch im August 2015 folgte der Schock: Das Paar gab seine Trennung bekannt. Jetzt, mehr als zehn Jahre später, haben Dagi und Timo im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher" erstmals offen über die wahren Gründe ihres Liebes-Aus gesprochen. "Wir haben keine geile Beziehung mehr geführt", gestand Timo rückblickend. Vor der Kamera strahlten sie als Vorzeigepaar, doch dahinter sah die Realität völlig anders aus.

Besonders Timos Alkoholsucht und seine psychischen Probleme belasteten die Beziehung schwer. 2012 war der 33-Jährige zeitweise in psychiatrischer Behandlung. "Du warst wie eine Mutter für mich, ich habe mich jedes Mal bei dir ausgeheult, wenn ich wieder besoffen war", erinnerte sich Timo im Gespräch mit seiner Ex-Freundin. Für Dagi waren die Alkoholexzesse "mit das Schlimmste" und haben sie nach eigener Aussage traumatisiert. Der Druck durch den plötzlichen Ruhm verschlimmerte die Situation zusätzlich. "Es ging nur noch um Zahlen", erklärte Timo. Der finale Wendepunkt kam bei einer Preisverleihung, als er sich nicht einmal mehr daran erinnern konnte, welches Kleid Dagi trug. "Wie wenig Aufmerksamkeit kann man von seinem Freund bekommen?", fragte sich die Influencerin damals, wie BILD berichtet.

Im Podcast zeigte sich Timo reflektiert und übernimmt die Verantwortung für sein damaliges Verhalten. "Ich habe ihr überhaupt nichts gegeben, sondern nur genommen", räumte er ein. Am Ende des Gesprächs entschuldigte er sich bei seiner Ex-Freundin: "Tut mir auch wirklich leid, Dagi, dass ich dir das angetan habe damals." Dagi hatte in der Beziehung lange versucht, an der Liebe festzuhalten, obwohl Timo selbst immer wieder vorschlug, die Beziehung zu beenden. Heute ist Dagi mit dem Fußballer Eugen Kazakov (31) verheiratet und Mutter eines Sohnes. Das offene Gespräch zwischen den beiden ehemaligen YouTube-Stars setzt einen versöhnlichen Schlusspunkt unter ihre gemeinsame Geschichte.

lionttv Dagi Bee und LionT, 2025

Getty Images Dagi Bee, YouTuberin

Imago Dagi Bee und LionT bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises 2015 in Düsseldorf

