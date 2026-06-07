Nach Abzock-Vorwurf: Dagi Bee kritisiert Funk-Kanal scharf

Dagi Bee (31) steht derzeit im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte – und die hat nichts mit Musik zu tun. Der öffentlich-rechtliche Funk-Kanal "offen 'un ehrlich" hat die Influencerin und Unternehmerin für eine Werbekooperation mit dem Styling-Tool der Marke Wavytalk kritisiert. Konkret wirft der Kanal ihr vor, ihren rund 4,5 Millionen Followern ein Produkt angepriesen zu haben, das laut der Recherche nicht aus den USA stammt – wie offenbar suggeriert wurde –, sondern aus China. Funk hat daraufhin Dagi eine Interview-Anfrage geschickt. Die Fragen beantwortete sie nun in ihrem eigenen Statement via TikTok. Wavytalk selbst soll bisher keine Antwort gegeben haben.

In dem TikTok macht Dagi zunächst aufmerksam, dass es sich bei der Plattform, die die Bürste ebenfalls anbietet, um Alibaba.com handelt und nicht, wie von Funk geschrieben, um AliExpress. Auch wenn AliExpress zu Alibaba.com gehört, gibt es zwischen den Websites einen markanten Unterschied. Dagi erklärt: "Das ist ein B2B, kein B2C. Also ein 'business to business', kein 'business to customer'", so wie es beispielsweise Amazon sei. Alibaba.com ist also darauf ausgerichtet, andere Händler mit Produkten zu versorgen, weshalb dementsprechend die Preise auch niedriger seien, da sie Händlern einen Einkaufspreis anbieten und keinen Verkaufspreis. Außerdem geht die Influencerin auf einen weiteren Vorwurf ein, den Funk in seiner Anfrage aufgegriffen hat. Da heißt es, unter ihrem Video sei der Top-Kommentar gewesen, dass sie vor der Kamera Werbung für Wavytalk macht, aber hinter der Kamera weiter ihren Dyson benutzen würde. Dazu antwortet Dagi schlagfertig: "Natürlich benutze ich auch weiterhin meinen Dyson", parallel öffnet sie dazu ihre Schublade und zeigt ihren Followern mindestens sechs weitere Haarprodukte, wie Lockenstäbe und Glätteisen.

Diese nutzt sie natürlich ebenfalls weiter, denn jedes Produkt kann auch andere Frisuren zaubern, erklärt die Content-Creatorin. Am Ende ihres Statements stellt sie den journalistischen Beitrag von Funk infrage, da diese speziell diesen Kommentar aufgegriffen haben, "der extra darauf absieht, mich zu triggern und andere Leute zu triggern, dass ich angeblich dieses Produkt nicht nutze, wenn ich es doch sogar offensichtlich in diesem Video benutzt habe", so Dagi. Ob Funk nun zu Dagis Statement Stellung bezieht, bleibt offen. Dagi Bee, bürgerlich Dagmar Kazakov, gehört seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen und ist auch als Unternehmerin aktiv. Neben ihrer Social-Media-Karriere hat die 31-Jährige zuletzt auch mit einem ganz anderen Projekt für Gesprächsstoff gesorgt: Mit einer spontanen Gesangsidee für einen Ibiza-Techhouse-Song brachte sie ihre Community in Aufruhr und begeisterte damit Tausende Fans.

Anzeige Anzeige

Imago Dagi Bee beim Finale der Miss Germany Awards 2026 in den Bavaria Studios, München

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Dagi Bee beim Dasi Krasnici VIP Launch Dinner im qomo Restaurant in Düsseldorf