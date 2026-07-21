Fans feiern es: Dagi Bee teilt Urlaubsfotos in knappem Kleid

Dagi Bee (31) verbringt gerade ihren Urlaub auf Ibiza – und nimmt ihre mehr als 6,5 Millionen Instagram-Follower dabei mit. Die Influencerin teilte jetzt eine Bilderreihe, auf der sie in einem auffälligen schwarzen Minikleid zu sehen ist. Der Ausschnitt des Kleids reicht dabei fast bis zum Bauchnabel und zieht alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte die Unternehmerin Schnür-High-Heels und eine kleine Handtasche. Die platinblonden Haare trägt sie offen und in leichten Wellen. Auf einem der Fotos sitzt sie an einem Restauranttisch und hält einen Cocktail in der Hand, auf einem weiteren Schnappschuss ist der Look in voller Länge zu sehen.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Fans mit Begeisterung. "Einfach die schönste Frau im Internet", schwärmt eine Followerin. "Wie kann man so verdammt gut aussehen? Wie?!", fragt eine andere. Auch Kommentare wie "Girl, Ibiza steht dir sowas von gut" und "Hot, hotter, Dagi!" sind zu lesen. Besonders laut wurde das Lob von zwei prominenten Freundinnen. Katja Krasavice (29) schrieb laut unter den Post: "Du bist in deiner Prime, aber sowas von!" Influencerin Mrs. Bella (33) ergänzte scherzend: "So 'ne Geile, echt!"

Dagi Bee, die mit bürgerlichem Namen Dagmar Kazakov heißt, gehört zu den bekanntesten deutschen Social-Media-Gesichtern und baute sich über die Jahre ein eigenes Unternehmen auf. Die 31-Jährige ist Mutter eines Kindes und gewährt ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – ob als Unternehmerin, als Mutter oder, wie aktuell, im Urlaub unter der spanischen Sonne. Erst vor wenigen Monaten sorgte sie außerdem mit ihrer viralen Songidee für einen möglichen Ibiza-Hit für Aufsehen.

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Instagram / dagibee Influencerin Dagi Bee auf Ibiza im Juli 2026

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Instagram / dagibee Influencerin Dagi Bee auf Ibiza im Juli 2026

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Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen mit ihrem Sohn Nelio, November 2025