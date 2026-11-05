Bye-bye, Blond? Isi Glück wagt wohl radikale Typveränderung

Isi Glück (35) hat genug von ihren blonden Haaren! Wie die Musikerin auf Instagram stolz zeigt, hat sie eine komplette Typveränderung durchgemacht: von Blond auf Braun! Damit nicht genug: Auch an der Länge hat sich einiges getan, denn die Musikerin ließ sich die Haare deutlich kürzen. Ganz aus dem Nichts kam die Veränderung allerdings nicht. "Schon seit Längerem wollte ich das machen und jetzt habe ich es heute einfach durchgezogen. Ich bin übertrieben happy gerade, dass ich es endlich gemacht habe", erklärte Isi auf der Plattform.

Bei ihren Fans kommt die Verwandlung allerdings nicht so gut an. Viele der Fans finden, dass die blonden Haare ihr viel besser standen. Unter den Fotos ihres neuen Looks schreiben die User: "Blond stand dir viel besser, sieht jünger aus als die dunkle Haarfarbe. Das Dunkle macht älter." Und: "Geht gar nicht ... Blond steht dir viel, viel besser!" Andere Fans formulieren ihre Meinung etwas freundlicher: "Finde, Blond steht immer noch am besten, aber das Dunkle hat definitiv auch was und sieht echt klasse aus." Die Kollegen und Freunde der Musikerin halten allerdings zu ihr und feiern den neuen Look. Julian Benz bezeichnete Isi in den Kommentaren als "Powerfrau". Der neue Look stehe ihr "mega", fand er und fasste zusammen: "Weniger Blond, mehr Boss-Brünette." Sängerin Frenzy Blitz hielt sich kürzer, ließ an ihrer Begeisterung aber keinen Zweifel: "Ich liebe es! Es steht dir so mega!"

Erst vor rund drei Wochen hatte Isi mit einem ganz anderen äußeren Erscheinungsbild für Aufsehen gesorgt. Bei "The Masked Singer" steckte sie im niedlichen Erdbär-Kostüm und schaffte es damit bis ins Halbfinale. Mit verstellter Stimme gelang es ihr lange, ihre Identität geheim zu halten. Im Rateteam fielen zwischenzeitlich unter anderem die Namen Heidi Klum (53) und Daniela Katzenberger (40). Doch aus dem TV verschwindet sie damit nicht, denn sie übernimmt eine weitere Juryrolle: Anfang Oktober begannen die Dreharbeiten zur 23. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".

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Instagram / isi_glueck Isi Glück zeigt ihre neue Haarfarbe, November 2026

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Instagram / isi_glueck Isi Glück mit Bob, Mai 2026

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