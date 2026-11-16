Isi Glück fordert Leony beim "Schlag den Star"-Duell heraus

Isabel Glück (35) stellt sich erstmals der Herausforderung bei Schlag den Star: Am 19. Dezember 2026 tritt die Ballermann-Ikone gegen Sängerin Leony (29) an. ProSieben zeigt das Duell der beiden Musikerinnen ab 20:15 Uhr live und verabschiedet damit das Showjahr. Während Isi ihre Premiere in der XXL-Spielshow feiert, weiß ihre Kontrahentin bereits, wie sich ein Sieg anfühlt. Leony war im Januar 2024 schon einmal dabei und setzte sich damals gegen Model Stefanie Giesinger (30) durch. Nun möchte Isi ihr bei deren zweiter Teilnahme Paroli bieten, wie Fernsehserien.de berichtet. Für das musikalische Kräftemessen kehrt die Samstagabendshow zudem zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück: Nachdem zuletzt mehrfach prominente Zweierteams gegeneinander angetreten waren, kämpfen Isi und Leony wieder als Einzelkandidatinnen um den Sieg.

In bis zu 15 Spielrunden müssen Isi und Leony beweisen, was sie draufhaben. Gefragt sind dabei nicht nur Fitness und Kampfgeist, sondern auch Wissen, Geschick und starke Nerven. Matthias Opdenhövel (56) moderiert die Live-Sendung, während Ron Ringguth (60) die Spiele und den Wettkampf kommentiert. Isi kann auf jede Menge Bühnenerfahrung zurückgreifen: Seit ihrem Karrierestart im Jahr 2017 gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Partyschlagers. Bekannt wurde sie unter anderem mit Songs wie "Delfin" und "Oberteil". Mit ihrem Album "Alles Isi" schrieb die Musikerin zudem Chartgeschichte. Als erste Partyschlagerkünstlerin schaffte sie es damit auf Platz eins der deutschen Albumcharts. In diesem Jahr steigerte Isi ihre Bekanntheit auch über den Ballermann hinaus und saß als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar am Pult. 2027 soll sie erneut Gesangstalente bewerten – dann wieder an der Seite von Dieter Bohlen (72) und Bushido (48).

Auch Leony kann auf eine Reihe musikalischer Erfolge zurückblicken. Ihren ersten großen Charthit landete die Sängerin 2020 gemeinsam mit VIZE und Joker Bra mit dem Song "Paradise". Später folgten unter anderem die Hits "Faded Love" und "Remedy". Sowohl "Paradise" als auch "Remedy" verkauften sich jeweils mehr als 400.000 Mal und erhielten Platinstatus. 2024 war Leony zudem Teil eines internationalen Fußballprojekts: Gemeinsam mit Meduza und OneRepublic sang sie "Fire", den offiziellen Song zur UEFA-Europameisterschaft. Neben ihrer Musikkarriere bringt sie ebenso wie ihre neue Gegnerin Erfahrung mit großen Castingshows mit. 2023 saß Leony in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Im Frühjahr 2026 wechselte sie schließlich den Sender und übernahm erstmals einen Coachposten bei The Voice Kids.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Isi Glück und Leony

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Imago Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2026

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