40.000 Euro: Hat Jimi Blue seine Urlaubsschulden beglichen?

Zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint die finanzielle Angelegenheit rund um ihren geplatzten Hawaii-Urlaub nun noch immer nicht geklärt zu sein. In der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" kommen die 40.000 Euro, die Yeliz für die Reise vorgestreckt hatte, jetzt erneut zur Sprache. Beim gemeinsamen Einkauf für ihr neues Zuhause schlägt der Schauspieler vor, seiner Ex zur Einweihung einen Wohnzimmertisch zu schenken. Yeliz kontert jedoch prompt: "Hol mir erst mal mein Hawaii-Geld." Eine konkrete Vereinbarung zur Rückzahlung gibt es ihren Angaben zufolge bislang nicht.

Jimi verspricht allerdings, die Summe so schnell wie möglich zurückzuzahlen: "Der Monat sieht jetzt eh wieder ganz gut aus. Also wirst du diesen Monat auf jeden Fall schon mal was kriegen." Zudem betont der Schauspieler, bereits einen Teil seiner Schulden beglichen zu haben: "Bisher habe ich mich schon wirklich daran gehalten, dass du dein Geld zurückbekommst." Yeliz lässt das nur bedingt gelten und entgegnet trocken: "Ja, ich habe auch lange genervt." Wie viel Geld zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgezahlt wurde, geht aus den Szenen jedoch nicht hervor. Auch ob Jimi die gesamten 40.000 Euro inzwischen, mehrere Monate nach den Dreharbeiten, beglichen hat, bleibt offen.

Ursprünglich war der kostspielige Hawaii-Trip als gemeinsame Reise von Yeliz, Jimi, ihrer Tochter Snow und Yeliz' Mutter geplant. Jimi sagte den Urlaub jedoch kurzfristig ab, obwohl bereits alles gebucht und bezahlt gewesen sein soll. Yeliz entschied sich daraufhin ebenfalls gegen die Reise und blieb auf den Kosten sitzen. Die finanziellen Folgen scheinen zwischen den Ex-Partnern also weiterhin für Spannungen zu sorgen. Wie es bei Yeliz & Jimi - We Are Family?! weitergeht, können Fans nun in den neuen Folgen auf RTL+ verfolgen.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von "Yeliz & Jimi – We are Family?" Staffel 2, September 2026

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"Yeliz & Jimi - We Are Family?!", RTL Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

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Sky Deutschland / Marie Pietruschka Jimi Blue Ochsenknecht and Yeliz Koc beim Screeening in Unterföhring, September 2026