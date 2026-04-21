40.000-Euro-Urlaub: Darum flog Yeliz Koc nicht ohne Ex Jimi

Yeliz Koc (32) und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) liefern sich derzeit einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz. Die Mutter einer Tochter legt dabei immer weiter nach. Auf Instagram hat die Influencerin nun erklärt, wie es zu dem geplanten 40.000-Euro-Urlaub nach Hawaii kam und warum sie die Reise nicht einfach alleine mit ihrer Tochter Snow (4) angetreten hat. Der teure Trip war für Yeliz, ihre Mutter, Snow und Jimi geplant gewesen – doch laut Yeliz zog der Schauspieler kurz vor knapp die Reißleine, obwohl alles bereits gebucht war.

Den hohen Preis erklärte sie ihren Fans ganz genau: "Weil so viele fragen, wie der Preis von dem Hawaii-Urlaub zustande gekommen ist: Es waren Business-Flüge, eine Woche das Disney-Hotel auf Hawaii und eine Woche eine Kreuzfahrt, diese ganzen Inseln abklappern. So ist der Preis zustande gekommen. Und auch für vier Personen, meine Mutter mit inbegriffen." Warum sie mit Snow nicht einfach alleine geflogen sei, wollten außerdem viele Follower wissen. Ihre Antwort: "Hawaii mit einem Kleinkind, mit einem Fieberkrampfkind – ist mir viel zu unsicher. [...] Stellt euch vor, irgendwas ist und dann sind wir in Hawaii gefangen oder sie ist plötzlich krank und sie muss ins Krankenhaus – viel zu unsicher." Statt Hawaii soll Jimi ihr als Alternative dann einen Mallorca-Trip vorgeschlagen haben – allerdings inklusive seiner neuen Freundin und deren zwei Kinder.

Am Montag erzählte Yeliz bereits vom geplatzten Urlaub. In ihren Storys ging es aber nicht nur um den vorgeschlagenen Mallorca-Abstecher, sondern auch um die neue Freundin des Schauspielers. Yeliz schilderte, Jimi habe nach seinem Hawaii-Rückzieher plötzlich geschrieben: "Lass uns doch nach Mallorca, weil bei Hawaii bin ich raus – auch wenn du schon gebucht hast." Laut Yeliz habe er dann noch vorgeschlagen: "Lass uns doch meine neue Freundin und die zwei Kinder mitnehmen! Ist doch ein toller Familienurlaub dann!" Für Yeliz stand fest: "Leute, ich bin fassungslos. Das sollte der erste Urlaub werden für die und dann soll die Neue mit den zwei Kindern mit... Nee."

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc