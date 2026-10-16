"Bergdoktor"-Star Mark Keller überrascht mit düsterer Rolle

Als gut gelaunter Dr. Alexander Kahnweiler sorgt Mark Keller (61) in der ZDF-Erfolgsserie Der Bergdoktor seit Jahren für humorvolle Momente, doch nun schlägt der Schauspieler eine völlig andere Richtung ein. Für den österreichischen Psychothriller "Knock at 8" stand der 61-Jährige als geheimnisvoller Oberinspektor Steiner vor der Kamera, wie schlager.de berichtet. Gedreht wurde im niederösterreichischen Raum nahe Wien, wobei Anfang Oktober 2026 die letzte Klappe fiel. Vor der Linse bekam es der Fanliebling unter anderem mit Will Roberts zu tun, der sich zuvor im oscarprämierten Kinoepos "Oppenheimer" einen Namen machte. Wann und wo der düstere Streifen zu sehen sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Im Zentrum der Handlung geraten der Familienvater Lorenz Neumeister, gespielt von Max Fraisl, samt Frau und Kind in eine bedrohliche Ausnahmesituation. Welche Strippen der von Mark gespielte Oberinspektor Steiner dabei zieht, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis der Produktion. "Steiner ist ein Mann, der nicht alles sagt, was er weiß. [...] Er beobachtet, wägt ab und trifft seine Entscheidungen sehr bewusst. Gerade dieses Undurchsichtige macht die Figur für mich spannend", berichtete der Schauspieler im Interview. Fans dürfen sich demnach auf völlig neue Facetten einstellen und gespannt sein, wie sich Mark ohne seinen weißen Kittel außerhalb der alpinen Wohlfühlzone schlägt.

Um seine treue Anhängerschaft muss sich der "Bergdoktor"-Star allerdings keineswegs sorgen, denn für die kommende Staffel steht er längst wieder gemeinsam mit Hans Sigl (57) vor der Kamera. Auch abseits der Scheinwerfer genießt der Familienmensch sein Leben in vollen Zügen und zeigte sich Ende September 2026 bestens gelaunt auf dem Münchner Oktoberfest. Zusammen mit seinen Söhnen Aaron und Joshua schlenderte er in schicker Tracht über die Theresienwiese. Auf den Tisch kam dabei jedoch kein Bier: Vater und Söhne leben komplett alkoholfrei und genossen den Wiesn-Ausflug stattdessen völlig nüchtern mit guten Freunden.

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Imago Mark Keller in Düsseldorf, August 2026

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ZDF Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, r.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, l.) in "Der Bergdoktor"-Folge "Höhenflug"

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Instagram / markkeller_official Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua auf dem Oktoberfest, September 2026