Ohne Alk: Mark Keller feiert mit Söhnen auf dem Oktoberfest

Auf der Münchner Theresienwiese geht es dieser Tage wieder hoch her – und mittendrin: Mark Keller (61). Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Der Bergdoktor, stattete dem Oktoberfest 2026 gemeinsam mit seinen Söhnen Aaron und Joshua einen Besuch ab. Auf Instagram teilte das Trio direkt mehrere Schnappschüsse von dem gemeinsamen Ausflug – bestens gelaunt und in fescher Tracht vor der bunten Kulisse der Fahrgeschäfte. Gegenüber WLZ enthüllte der 61-Jährige dazu noch ein überraschendes Detail: Weder Mark noch sein Nachwuchs trinken Alkohol. "Es wird die Maß Apfelschorle", stellte der zweifache Vater unmissverständlich klar. Ein Grund, dem Trubel fernzubleiben, ist das für ihn aber keineswegs. Im Vordergrund stehen für die Kellers ohnehin ganz andere Dinge – nämlich die gemeinsame Zeit und das Wiedersehen mit Bekannten zwischen den Festzelten.

Der Verzicht auf Alkohol ist bei Mark übrigens keine einmalige Ausnahme für den traditionellen Wiesn-Besuch. Er und seine Söhne hätten noch nie im Leben Alkohol getrunken, erklärte er kürzlich im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52). Auf die Frage, wie ihm diese Erziehung gelungen sei, hatte er eine denkbar einfache Antwort parat. "Ich habe nichts gemacht. Einfach vorgelebt", stellte er fest. Einen ganz praktischen Vorteil seiner stetigen Nüchternheit hob der Schauspieler ebenfalls hervor. "Ich bin noch nie irgendwo aufgewacht, ohne zu wissen, wie ich da hingekommen bin", unterstrich er die positiven Seiten seines alkoholfreien Lebensstils.

Einem breiten Publikum ist Mark vor allem durch seine Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt. Doch auch abseits seiner eigenen Projekte macht der Schauspieler immer wieder von sich reden – zuletzt als Unterstützer von Moderatorin Martina Reuter (46). Sie hatte in den vergangenen Jahren rund 60 Kilogramm abgenommen und sich inzwischen in der Bodybuildingszene einen Namen gemacht. Für ihren geplanten Auftritt bei den Arnold Classics, die am 4. März 2027 im US-Bundesstaat Ohio stattfinden, sprach Mark ihr in einer persönlichen Videobotschaft Mut zu und würdigte ihre körperliche Verwandlung. Die Moderatorin teilte die bewegende Nachricht anschließend stolz mit ihrer Community auf Instagram.

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Instagram / markkeller_official Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua auf dem Oktoberfest, September 2026

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Getty Images Mark Keller mit seinem Sohn Aaron

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ZDF Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, r.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, l.) in "Der Bergdoktor"-Folge "Höhenflug"