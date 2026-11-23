Reinhold Messner (82) hat mit der Serie "Der Bergdoktor" offenbar endgültig abgeschlossen. In der aktuellen Ausgabe der Talkshow "Riverboat" ließ die Bergsteigerlegende durchblicken, dass sie mit der ZDF-Serie inzwischen nichts mehr anfangen kann. Im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (57) räumte der Südtiroler zwar ein, dass er die Produktion früher "mit Freuden" verfolgt habe. Die Serie läuft bereits seit 18 Jahren und wird am Wilden Kaiser gedreht. Heute allerdings schaltet Reinhold nicht mehr ein. Der Grund für seine Abkehr liegt vor allem in der seiner Meinung nach zu stark romantisierten Darstellung des Lebens in den Bergen. Außerdem stört es ihn, dass sich die Handlung mittlerweile stark auf psychologische Geschichten konzentriert. Damit hat sich die Serie seiner Ansicht nach in eine Richtung entwickelt, die seinen Vorstellungen nicht mehr entspricht.

Mit romantischen Erzählungen über das Bergleben konnte Reinhold nach eigener Aussage schon früh wenig anfangen. "Die Romantik ist nicht meine Welt. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Bergliteratur, auf die ich ja viel aufgebaut habe, die ich gelesen habe, romantisiert ist. Sie entspricht nicht den Tatsachen, da habe ich sehr früh dagegen angeschrieben", erzählte er in "Riverboat". Als Kim ihn dann ganz direkt fragte, ob er Der Bergdoktor schaue, tat der Abenteurer seine Meinung offen kund. Vor allem die heutige Ausrichtung der Serie ist ihm ein Dorn im Auge: "Jetzt ist es eine Sendung, die psychologisch Sachen aufdeckt und verfolgt. Und die eigentlichen Bergsachen sind nicht nach meinem Geschmack." Auch die Landschaftsaufnahmen vom Wilden Kaiser ändern demnach nichts an seinen inhaltlichen Vorbehalten.

Reinhold schrieb Alpingeschichte, als er als erster Mensch alle 14 Achttausender bestieg – und das ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff. Bei seinen Expeditionen erlebte er selbst, wie gefährlich und hart die Bedingungen in großen Höhen sein können. Reinholds kritischer Blick auf romantisierte Berggeschichten hängt daher eng mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Wie der 82-Jährige in der Talkshow betonte, schrieb er schon früh in seinen eigenen Texten gegen die romantisierte Darstellung der Bergwelt an. Seine Kritik an der Serie passt damit zu dem, was er seit Jahrzehnten über die Darstellung der Berge sagt.

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Imago Reinhold Messner beim Medientermin zur Eröffnung des Reinhold Messner House am Helmjet in Sexten, 26.06.2025

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ZDF / Sabine Finger Fotografie Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) in "Der Bergdoktor: Wiedersehen", 2026

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