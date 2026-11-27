Bei Mark Keller (61) könnten nach 14 gemeinsamen Jahren mit seiner Freundin Anna doch noch die Hochzeitsglocken läuten. Der "Bergdoktor"-Star deutet nun an, dass er sich eine weitere Eheschließung durchaus vorstellen kann. "Vielleicht dauert das gar nicht mehr so lange", verrät der Schauspieler im Interview mit Bunte über eine mögliche Hochzeit. Ein Trauschein scheint für die beiden allerdings nicht unbedingt als romantischer Liebesbeweis, sondern vor allem aus praktischen Gründen interessant zu sein. "Für uns beide ist das vielleicht gar nicht so wichtig, aber es gibt einfach Dinge, die sind nur möglich, wenn man verheiratet ist", stellt der 61-Jährige gegenüber dem Magazin klar.

Für Anna findet Mark in dem Interview besonders liebevolle Worte. Im Gespräch beschreibt er seine Liebste als eine "toughe, coole, sehr liebenswerte Frau". Dabei macht der Schauspieler deutlich, dass sie in seinem Alltag eine wichtige Rolle spielt. "Sie hat mir ein wundervolles Leben bereitet und ein Zuhause gegeben. Sie interessiert nicht, wer ich bin und was ich mache", schwärmt er. Seit 14 Jahren gehen die beiden bereits gemeinsam durchs Leben und haben sich in Überlingen ein Zuhause geschaffen.

Für Mark wäre es nicht die erste Ehe. Der Schauspieler gab 1992 Tülin das Jawort. Aus der Beziehung stammen die gemeinsamen Söhne Joshua Keller und Aaron Keller (33). Tülin ist an Parkinson erkrankt und wurde Marks Angaben zufolge bereits achtmal operiert. Trotz seiner langjährigen Beziehung mit Anna unterstützt der "Bergdoktor"-Darsteller sie auch weiterhin. Joshua lebt zusammen mit seiner Mutter in Marks Elternhaus und trägt laut seinem Vater den größten Teil der Verantwortung für sie. Mark selbst macht jedoch deutlich, dass sich Tülin ebenfalls auf seine Hilfe verlassen kann. "Solange ich lebe, werde ich für sie sorgen", betont er gegenüber Bunte.

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Mark Keller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Keller, Schauspieler

Anzeige Anzeige