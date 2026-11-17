Weniger ist mehr: Nach diesem Motto geht Ronja Forcher (30) an ihre Schönheitsroutine heran. Die Österreicherin, bekannt aus der Serie "Der Bergdoktor", teilt auf Instagram immer wieder Bilder, auf denen sie komplett ungeschminkt zu sehen ist. Und selbst wenn sie Make-up auflegt, wirkt das Ergebnis zurückhaltend. Ein Hauch Rouge, ein rosenholzfarbener Lippenstift, ein wenig Wimperntusche und ordentlich gekämmte Brauen – mehr braucht es für ihren Look in der Regel nicht. Ähnlich bewusst wählt sie laut Joyn ihre Pflegeprodukte aus: Am liebsten benutzt sie Naturkosmetik, die fair und nach Möglichkeit in Deutschland produziert wurde. Dazu kommt ein Blick auf die Verpackung, denn je weniger Plastik, desto besser. Ronja versteht Nachhaltigkeit also nicht als Extra, sondern als festen Bestandteil ihrer Pflege.

Auch die Augen setzt Ronja nur dezent in Szene. Zu ihren grünen Augen trägt sie meist lediglich etwas braunen Lidschatten, und ihre braunen Locken dürfen einfach so fallen, wie sie wollen. Dabei verlief nicht jede Phase makellos: 2020 bekam die Schauspielerin durch die Kombination aus Maske und Make-up starke Akne am Kiefer. Eine Freundin empfahl ihr einen Trick, den sie sofort testete – "Goldene Milch" mit Kurkuma, dem eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird, plus Gerstengras. Ihren Followern auf Instagram stellte sie das Getränk persönlich vor: "Ihr wisst, ich liebe Naturprodukte. Das ist ein Mischgetränk, das du dir jeden Morgen zubereitest, mit Kurkuma und Gerstengras – die zwei Sachen nehme ich."

Hinter all dem steckt eine freundliche Einstellung zum eigenen Körper. Ronja wehrt sich damit gegen den Perfektionsdruck, dem sich so viele aussetzen. Im Podcast "Der Tu-es-Day" sagte sie: "Wir alle leiden unter diesem Druck, den wir uns selber machen. Schau liebevoll auf dich. Suche nicht die Dinge, die du verändern willst, sondern schau auf dich als vollkommenes Wesen, ohne Bewertung." Ihr Alltag spiegelt diese Haltung wider: Sie isst seit Langem vegetarisch und ausgewogen, macht seit rund drei Jahren begeistert CrossFit und ist gern wandernd, spazierend oder auf dem Rad unterwegs. Das Ergebnis: 14 Kilo weniger auf der Waage. Auch ihre Kleidung folgt keinem Hype – Ronja bevorzugt zeitlose Stücke von Slow-Fashion-Labels.

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Getty Images Ronja Forcher, Schauspielerin

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Imago Ronja Forcher, Mai 2026

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