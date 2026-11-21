Der neue Vertrag für Der Bergdoktor hat Hans Sigl (57) nicht nur beruflich beschäftigt, sondern auch plötzlich große Ängste ausgelöst. Im Podcast "Hotel Matze" von Matze Hielscher erzählte der Schauspieler von einem Gespräch über einen weiteren Zweijahresvertrag. Als Hans ausrechnete, wie alt er bei dessen Ablauf sein würde, traf ihn die Erkenntnis des eigenen Älterwerdens in vollem Ausmaß. "Der Moment hat mir eine Delle hineingefahren in meinen Alltag", schilderte der Schauspieler. Es sei wie "eine Miniaturexplosion im Kopf drin, wo Endlichkeit entsteht" gewesen. Selbst in der darauffolgenden Nacht fingen beim Serienstar die Gedanken an zu kreisen. Er habe einen echten "Panikmoment" erlebt, "weil ich diesen endlichen Moment absehen konnte". Diese Erfahrung liegt nach seiner Erinnerung etwa drei Jahre zurück.

Zu der Zeit wurde Hans bewusst, dass er an einem persönlichen Wendepunkt angekommen war. "Der Blick nach hinten ist länger als der nach vorne", erklärte er im Gespräch. Eine klassische Midlifecrisis mit Sportwagen oder Motorrad habe es bei ihm allerdings nicht gegeben. Als er seine Frau Susanne Sigl fragte, wann diese Phase bei ihm wohl beginne, habe sie nur gelacht und geantwortet: "Du bist schon längst durch." Schon sein 50. Geburtstag hatte den gebürtigen Österreicher heftig ins Grübeln gebracht. "Als ich 50 geworden bin, ging die Talfahrt los. Da habe ich über alles Mögliche nachgedacht: Ich sterbe übermorgen, alles ist furchtbar", berichtet Hans. Seine langjährige Rolle als Arzt habe außerdem seine hypochondrischen Züge verstärkt.

Doch das Älterwerden ist für Hans nicht nur erschreckend, sondern zeigt ihm auch seine persönliche Entwicklung auf: Er sei ehrlicher geworden und spreche Schwierigkeiten inzwischen direkt an. Dabei bleibe er weiterhin wertschätzend und auf Augenhöhe. Damals habe sich der Schauspieler oft als "Fixer" und "Troubleshooter" verstanden. Selbst wenn ihm während der Arbeit etwas missfiel, sei er freundlich geblieben und habe versucht, die Situation zu lösen. Heute sage Hans beispielsweise offen, wenn ein Drehbuch seinem Qualitätsanspruch nicht genüge. Extravagante Dinge brauche Hans dabei nach eigener Aussage nicht, um zufrieden zu sein. Halt findet der Schauspieler privat in seiner Ehe mit Susanne. Seine heutigen Wünsche brachte er scherzhaft auf den Punkt: "Ich brauche nicht viel, ein Gulasch und ein Bier."

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Getty Images Hans Sigl beim Felix Burda Award 2026 in Berlin

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ZDF / Sabine Finger Fotografie Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) in "Der Bergdoktor: Wiedersehen", 2026

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