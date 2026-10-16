Christian Lell geschützt: Fans haben Gil-Ofarim-Flashbacks

Christian Lell (42) hat es schon wieder geschafft: Der einstige Fußballprofi sicherte sich bei Promi Big Brother erneut den Schutz vor einer Nominierung. In einem Stapelspiel bildete er ein Team mit Georgina Stumpf. Die beiden traten gegen Nina Bridney (23) und Francesca Morgese aus dem Luxusbereich an. Am Ende hatten Christian und Georgina die Nase vorn und entschieden das Duell für sich. Damit stand fest: Von seinen Mitbewohnern kann der Sportler an diesem Abend nicht aus der Show gewählt werden. Während im Haus gejubelt wurde, war die Stimmung auf X alles andere als gut. Zahlreiche Zuschauer zeigten sich frustriert über den erneuten Erfolg des Realitystars. Viele fühlten sich sogar an Gil Ofarim (44) erinnert, der sich in diesem Jahr trotz heftiger Kritik den Sieg vom Dschungelcamp holte: "Langsam bekomme ich echt Ofarim-Flashbacks, weil der Lell so lange dabei ist."

Denn es war es nicht das erste Mal, dass Christian sich auf diesem Weg aus der Schusslinie manövrierte. Bereits in den Tagen zuvor musste er mehrfach in der Livearena antreten – und ging immer wieder als Sieger hervor. So entkam er einer möglichen Nominierung gleich mehrmals in Folge. Für einen Teil der Fans ist genau das der Knackpunkt: Sie kritisieren, dass sich die Bewohner überhaupt noch durch Spiele retten können. Einige machten ihrem Ärger entsprechend Luft. "Ist der Depp wieder safe? Ich kotze!", schimpfte ein Nutzer. Ein anderer wetterte: "Es hätte schon lange keine Spiele zum Saven mehr geben dürfen. So ein Bullshit, ey. Ich schalte gleich aus, mir vergeht die Lust auf diese ganze manipulierte Scheiße."

Während draußen gemeckert wurde, wächst im Container der Druck. Denn die Bewohner wollten Christian schon länger loswerden. Im Livestream war zu sehen, wie Gedeon Burkhard (57) und Francesca hinter den Kulissen an einer Strategie bastelten. "Der ist weg, sobald er nominiert ist. Der spürt ja schon, dass er nicht unbedingt der Beliebteste ist!", lästerte der Schauspieler. Francesca legte direkt nach: "Wir müssen auf jeden Fall ein Spiel gewinnen und ihn einmal auf die Nomiliste packen!" Der Plan war klar: Christian sollte beim nächsten Mal auf die Abschussliste. Nun war es ausgerechnet das Duo um Francesca und Nina, das diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machte.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

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Joyn Christian Lell am Lagerfeuer von "Promi Big Brother"