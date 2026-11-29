Es wäre eine echte Premiere im Dschungelcamp: Erstmals in der Geschichte der RTL-Show soll im Januar 2027 ein verheiratetes Paar gemeinsam ins australische Camp ziehen. Das berichtet zumindest die Bild. Wer das Duo ist, das sich diesem Abenteuer voraussichtlich stellt, kommt mindestens genauso überraschend, denn hinter den beiden liegt ein bewegtes Hin und Her: Erst im Juni 2026 hatten Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali nach ihrer Trennung ihr Liebescomeback öffentlich gemacht. Für den Fußballeuropameister und die Schauspielerin wäre die Teilnahme nun auch privat eine besondere Herausforderung. Hunger, Schlafmangel und nervenaufreibende Dschungelprüfungen könnten zum nächsten Beziehungstest werden, den Thomas und Yasmina vor den Augen der Öffentlichkeit bestehen müssten. Wann genau die neue Staffel beginnen soll, steht bisher noch nicht fest.

Auf die Zuschauer könnte dabei eine Rekordstaffel warten. RTL plant für 2027 die bislang längste reguläre Ausgabe des Dschungelcamps, nachdem die Staffel 2026 insgesamt 17 Tage lang lief. Ob Thomas und Yasmina tatsächlich zum Cast gehören, wollte der Sender noch nicht bestätigen. RTL teilte mit: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht." Auch das Paar selbst äußerte sich gegenüber dem Blatt bislang nicht zu den Gerüchten. Die beiden sind aber nicht die einzigen Namen, die derzeit gehandelt werden. Als weitere mögliche Kandidaten bringt Bild Schlagersängerin Michelle, Realitystar Serkan Yavuz (33) und GZSZ-Darstellerin Isabell Horn (42) ins Spiel. Zudem sollen Nico Legat (28) und Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler (51) im Gespräch sein.

Hinter Thomas und Yasmina liegt eine bewegte Zeit. Nach 21 Jahren Beziehung und 17 Jahren Ehe hatten sie im August 2022 ihre Trennung verkündet. Gemeinsam haben sie Tochter Sam und Sohn Sunny. Knapp vier Jahre später folgte die Überraschung, als das Paar wieder zueinanderfand. Thomas und Yasmina erklärten: "Wir haben festgestellt, wir können getrennt ganz gut, aber zusammen sind wir einfach besser." Für den Neuanfang holten sie sich professionelle Hilfe. Yasmina verriet: "Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie!" Krisen haben die beiden schon einige gemeinsam gemeistert, etwa den Tsunami in Thailand 2004, Hurrikan Irene an der US-Ostküste 2011 und den Putschversuch in der Türkei 2016. Thomas sagte: "In Krisenzeiten funktionieren wir gut und zielorientiert. Wir halten zusammen, sind rational und schreien uns nicht an."

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RTL Die Dschungelcamper beim Essen am Lagerfeuer, 2026

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Imago Thomas Helmer und Yasmina Filiali beim Charity-Essen "Mehr als eine warme Mahlzeit" in der Fischauktionshalle in Hamburg im November 2024

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