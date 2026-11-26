Godfrey Egbon wird nicht bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone kämpfen. Nachdem sein Name in der Diskussion über mögliche Kandidaten aufgetaucht war, reagierte das Model jetzt unmissverständlich in seiner Instagram-Story. Seine Botschaft ist eindeutig: Ins Dschungelcamp wird er nicht ziehen. Dabei kritisierte er auch den Sender deutlich. "Zum letzten RTL-Artikel zu möglichen IBES-Teilnehmern: RTL nutzt meinen Namen als Nebelgranate für Dschungelcamp-Gerüchte. Ich bin nicht dabei und wenn man mich nochmal im TV sieht, wäre das künftig, wie ich entschieden habe, eher die Ausnahme als die Regel – wenn überhaupt", schrieb er auf der Social-Media-Plattform. Mit diesen Worten machte das Model unmissverständlich deutlich, dass mit seiner Teilnahme an der Show nicht zu rechnen ist. Wer Anfang 2027 wirklich nach Australien reist, hat RTL bislang noch nicht vollständig bekannt gegeben. Godfrey schließt sein eigenes Dschungelabenteuer mit seiner Reaktion jedoch klar aus.

Die deutlichen Worte beziehen sich nicht nur auf das Dschungelcamp. Wie aus seinem Statement hervorgeht, hat er sich ganz grundsätzlich dazu entschieden, dem Fernsehen künftig weitgehend fernzubleiben. Auch den Grund für diese Entscheidung teilte das Model seiner Community auf Instagram mit. "Genug gesehen und erlebt und ich 'muss' mir nichts mehr beweisen", erklärte Godfrey knapp. Nähere Einzelheiten dazu, welche Erfahrungen ihn zu diesem Schritt bewogen haben, nannte er in seiner Story nicht. Fest steht nach seinem Statement aber: Regelmäßige TV-Projekte sind für ihn derzeit keine Option. Sollte er doch noch einmal in einer Sendung zu sehen sein, wäre das nach seinen eigenen Worten höchstens eine seltene Ausnahme. Damit erteilt Godfrey gleich zwei Dingen eine Absage: den aktuellen Gerüchten um eine Teilnahme am Dschungelcamp und ebenso regelmäßigen Fernsehauftritten in der Zukunft.

Während Godfrey für die kommende Ausgabe nicht zur Verfügung steht, kursieren bereits weitere Namen möglicher Dschungelcamper. Kevin Schäfer soll laut Berliner Kurier zum Kandidatenkreis für die 20. Staffel des Dschungelcamps gehören. Die Jubiläumsausgabe steht im Jahr 2027 an und führt die Teilnehmer wieder nach Australien. Offiziell bestätigt ist sein Einzug allerdings noch nicht: RTL hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob Kevin tatsächlich einen Platz am Lagerfeuer erhält. Bis der Sender die Kandidaten selbst präsentiert, bleibt Kevins Teilnahme jedoch ebenso ein Gerücht wie viele weitere derzeit gehandelte Namen.

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Joyn / Marc Rehbeck Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner

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