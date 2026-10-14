Christian eskaliert bei PBB nach Schulterklopfer von Axel

Im Haus von Promi Big Brother liegen die Nerven blank: Ex-Fußballer Christian Lell (42) fühlte sich durch eine unerwünschte Berührung von Boxlegende Axel Schulz (57) massiv angegriffen und stellte klar: "Ich packe mit an, aber pack du mich nicht mehr an." Damit war das Thema für den Ex-Fußballer aber noch lange nicht erledigt. Im Gespräch mit den anderen Bewohnern betonte er genervt, dass der Ex-Boxer mit dieser vermeintlichen Handgreiflichkeit eindeutig zu weit gegangen sei. Er beschwerte sich bei Georgina Stumpf und Co. Aus einem simplen Schulterklopfer wurde so innerhalb weniger Minuten der nächste heftige Konflikt.

Sein Mitbewohner Gedeon Burkhard (57) konnte die heftige Reaktion nicht nachvollziehen. Der Schauspieler stellte trocken fest, dass der frühere Profisportler "die theatralische Schwalbe noch in sich" habe – ein Konter, der zahlreiche Zuschauer hellauf begeisterte. Auf X feierten viele Fans den Spruch und warfen Christian vor, die Szene ordentlich aufgebauscht zu haben. "Ein Wunder, dass er sich nicht noch auf den Boden hat fallen lassen", schrieb ein Nutzer. Auch Vergleiche mit dem bereits ausgeschiedenen Godfrey Egbon wurden gezogen: "Christian macht da weiter, wo Godfrey aufgehört hat. So lächerlich." Jemand stellte sogar eine Prognose für Christians berufliche Zukunft auf: "Er manipuliert und inszeniert. Damit ist die Bewerbung von Lell für den Dschungel 2027 raus!" Ganz allein stand der Ex-Kicker aber nicht da. "Fröhliches Eindreschen auf Christian ist ja auch nicht so das Wahre. Nervt langsam", fand ein User und nahm den Sportler in Schutz.

Christian sorgt schon seit Tagen bei seinen Mitbewohnern für Unmut.Gedeon hatte zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen Christian und der bereits ausgeschiedenen Tessa Bergmeier (37) mitbekommen. Darin warf der Sportler seiner Mitbewohnerin vor, wegen vorher gestreuter Gerüchte voreingenommen gegenüber Kim Virginia Grey (31) zu sein. Weil Christian Tessa aus Sicht der anderen Bewohner kaum zu Wort kommen ließ, mischte sich der Schauspieler damals lautstark in die Diskussion ein. Tessa fand im Anschluss ebenfalls deutliche Worte und bezeichnete das Verhalten ihres Mitbewohners als manipulativ. Auch Kim, die zuvor schon mit dem Ex-Fußballer aneinandergeraten war, hatte ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge: Sie hatte den Eindruck, dass seine freundliche Fassade im Laufe der Auseinandersetzung deutlich gebröckelt sei.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"