Eine Bemerkung beim Zähneputzen bringt Julia Römmelt (32) auf dem Promihof in eine unangenehme Situation. Nach der Hofparty treffen in der neunten Folge Vanessa Brahimi, Christian Lell (42), Kevin Njie (30) und das Model am Waschbecken aufeinander. Zunächst steht Kevin noch bei Julia und Christian. Als Vanessa hinzukommt, zieht er sich jedoch zurück. Kurz darauf erzählt Vanessa Christian ungefragt von Julias gemeinsamer Vergangenheit mit Kevin. Der ehemalige Fußballprofi hatte davon bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gewusst. Julia reagiert sichtlich verlegen und lacht zunächst unsicher. Dann stellt sie klar, dass sie das Thema durchaus ansprechen wollte, allerdings hatte sie vorgehabt, Christian selbst davon zu erzählen und dafür einen passenden Moment abzuwarten. Mit Vanessas unvermittelter Enthüllung hatte sie offenbar nicht gerechnet.

Julia betont, dass sie Christian die Vorgeschichte nicht dauerhaft verheimlichen wollte. "Ich hätte ihm das in einem ruhigen Moment gerne selber erzählt", erklärt sie in der Sendung. Ihr Ärger richtet sich deshalb vor allem dagegen, dass Vanessa ihr zuvorgekommen ist. Wann und wie sie mit Christian über ihre Vergangenheit spricht, hätte Julia gerne selbst entschieden. Christian scheint die frühere Verbindung zu Kevin grundsätzlich nicht problematisch zu finden. Dass er erst auf diesem Weg davon erfährt, beschäftigt ihn allerdings schon. "Das mit Kevin, nicht, dass es mich stört in dem Sinne, aber man hätte das auch irgendwie transparenter machen können, schneller", sagt er in der Sendung. Während Julia sich über Vanessas Vorgehen ärgert, muss sie sich somit auch mit Christians Wunsch nach mehr Offenheit auseinandersetzen. Er hätte die Information offenbar gerne früher von ihr bekommen.

Für Julia macht vor allem der Rahmen die Situation unangenehm: Statt Christian unter vier Augen einzuweihen, muss sie unmittelbar auf Vanessas Bemerkung reagieren. Kevin hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgezogen. Hinter Vanessas Verhalten vermutet Julia eine persönliche Motivation: "Ich glaube, bei Vanessa war das ein bisschen eine Trotzreaktion." Damit stellt sie infrage, weshalb ihre Mitbewohnerin ausgerechnet beim gemeinsamen Zähneputzen auf die Vorgeschichte zu sprechen kommt. Im Mittelpunkt ihres Ärgers steht weniger die Information selbst als der Umgang damit. Julia hätte sich gewünscht, dass Vanessa ihr die Gelegenheit lässt, Christian eigenständig ins Vertrauen zu ziehen. Eine vorherige Absprache hatte es offenbar nicht gegeben. Ob Vanessa sich zu Julias Einschätzung äußert und ihre Beweggründe erklärt, war in der Folge nicht zu sehen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Vanessa Brahimi, Julia Römmelt und Christian Lell

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie sprechen sich aus bei "Der Promihof"

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