Chryssanthi Kavazi kämpfte nach der Geburt mit Haarausfall

Chryssanthi Kavazi (37) erwartet aktuell ihr drittes Kind und schwebt eigentlich im Baby-Himmel. Doch wie sie jetzt gegenüber RTL verriet, muss sie immer wieder an die Zeit direkt nach ihrer letzten Schwangerschaft denken. Denn damals machte ihr Körper unglaubliche Veränderungen durch, die sich auch in ihrem Aussehen widerspiegelten. Besonders ihre Haare haben damals viel durchgemacht. "Besonders nach meiner letzten Schwangerschaft war der Haarausfall so stark, dass ich mir zwischenzeitlich wirklich Sorgen gemacht habe", gab sie zu. Nachdem sie büschelweise Haare in ihrer Bürste gefunden hatte, war sie ziemlich beunruhigt. Doch nach einigen Wochen pendelte sich alles wieder ein, wie sie erzählte. Nach und nach wuchsen ihre Haare wieder nach.

In ihrer aktuellen Schwangerschaft macht sich Chryssanthi nur wenig Sorgen. Gegenüber RTL schildert sie, dass sie sich trotz ihres vollen Terminkalenders immer wieder Pausen gönnt. "Das hängt auch immer davon ab, wie viel an dem jeweiligen Tag ansteht. Deshalb lege ich großen Wert darauf, mir bewusst Pausen zu gönnen und auf meinen Körper zu hören. Ich horche tatsächlich jeden Morgen in mich hinein und schaue, wie es mir geht und was ich mir an dem Tag zutrauen kann", erklärt sie. Die dritte Schwangerschaft verläuft soweit ganz nach Plan – dennoch heißt das nicht, dass alles einfacher ist. "Unterm Strich glaube ich, eine gewisse Gelassenheit kommt mit der Erfahrung, aber grundsätzliche Sorgen als Mama verschwinden dadurch nicht einfach", meint sie im Interview.

Chryssanthi und ihr Ehemann Tom Beck freuen sich schon sehr auf den neuen Familienzuwachs. Tatsächlich können die beiden sich sogar vorstellen, danach noch ein weiteres Baby zu bekommen. Dabei ist es sehr hilfreich, dass sie in der gleichen Branche tätig sind. Dadurch haben sie gegenseitigen Respekt für ihre Arbeit und können bestens verstehen, wie stressig es bei der Arbeit werden kann. Ein besonders inniges Ritual hat sich in der Familie inzwischen etabliert. Jeden Morgen küssen die beiden Kinder den Babybauch ihrer Mutter, bevor sie in die Schule beziehungsweise in den Kindergarten gehen – und verabschieden sich so von ihrem ungeborenen Geschwisterchen.

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Imago Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi und Tom Beck, August 2026

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Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi gemeinsam mit Tom Beck und ihren Kindern, Weihnachten 2025