Chryssanthi Kavazi kontert Kritik an ihrem nackten Babybauch

Chryssanthi Kavazi (37) hat genug von abfälligen Sprüchen zu ihren Schwangerschaftsfotos. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Beck (48) ihr drittes Kind erwartet, machte auf Instagram öffentlich, welche Nachrichten sie zuletzt erreichten. Darin fragen Nutzer etwa, ob sie ihren Babybauch permanent zeigen müsse, fordern sie auf, ihre Bluse zu schließen, oder bezeichnen den nackten Bauch schlicht als unnötig. Verletzt hätten sie die Zuschriften nach eigenen Angaben weniger – zum Nachdenken brachten sie die werdende Dreifachmutter aber durchaus. Auf die Forderung, ihren Bauch künftig zu bedecken, reagierte sie in ihrer Instagram-Story mit einer deutlichen Gegenfrage: "Warum eigentlich nicht?" Für die GZSZ-Bekanntheit steht fest, dass sie ihre Schwangerschaft nicht verstecken möchte. Wer sich an den Bildern stört, muss sich offenbar auf weitere Aufnahmen einstellen: Chryssanthi kündigte bereits an, auch in Zukunft Fotos ihres Babybauchs auf ihrem Profil zu veröffentlichen.

In ihrem Beitrag wies die 37-Jährige außerdem auf die aus ihrer Sicht ungleichen Maßstäbe hin. Ein freier Bauch im Crop-Top werde ganz selbstverständlich hingenommen. Sobald aber ein Babybauch zu sehen sei, heiße es plötzlich, das sei "zu viel", "schrecklich" oder "unnötig". Für die Schauspielerin leistet ihr Körper in diesen Monaten etwas Besonderes: "Dieser Körper erschafft gerade ein neues Leben." Anstatt Schwangeren Vorschriften zu machen, wie sie sich zu zeigen haben, sollte genau diese Leistung häufiger gefeiert werden, findet sie. Gleichzeitig betonte sie, dass jede Frau selbst entscheiden dürfe: Niemand müsse seinen Bauch öffentlich präsentieren, genauso wenig müsse ihn jemand verstecken. Überflüssig seien hingegen "ungefragte Bewertungen darüber, wie viel Körper eine Frau zeigen darf, schwanger oder nicht". Dass nicht jeder ihre Begeisterung teilen müsse, sei für sie in Ordnung. Ihre eigene Haltung brachte sie dennoch unmissverständlich auf den Punkt: "Aber ich liebe ihn gerade sehr."

Für ihre deutlichen Worte bekam Chryssanthi viel Zuspruch – auch aus der Promiwelt. Die Backinfluencerin Sally Özcan (38), die ebenfalls schwanger ist, kommentierte: "Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich wünschte, es wäre noch Sommer, sodass wir unsere Bäuche noch länger rausstrecken könnten." Auch ihre GZSZ-Kollegin Gisa Zach (52) reagierte begeistert und kommentierte: "Ich liebe deine Knutschkugel!" Dass Chryssanthi und Tom erneut Nachwuchs erwarten, hatten sie zuvor ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben. Auf dem Foto zur Verkündung kniet der Schauspieler im Meer vor seiner Frau und küsst liebevoll ihren Babybauch. Dazu schrieb das Paar "Growing Love", auf Deutsch "Wachsende Liebe". Sie und Tom sind seit acht Jahren verheiratet und bereits zweifache Eltern. Ihr gemeinsamer Sohn kam 2019 zur Welt, im Jahr 2024 folgte eine Tochter. Nun wächst ihre Familie mit dem dritten Kind weiter – und Chryssanthi möchte die Schwangerschaft auch weiterhin mit sichtbarem Babybauch dokumentieren.

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Instagram / chryssanthikavaz Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, August 2026

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, September 2026

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, August 2026