Stress: Schwangere Chryssanthi Kavazi kommt nicht zur Ruhe

Für Chryssanthi Kavazi (37) kommt derzeit alles auf einmal: Die schwangere Schauspielerin ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Beck (48) und den gemeinsamen Kindern aus ihrer Berliner Wohnung ausgezogen. Das neue Zuhause der Familie ist ein Haus auf dem Land in der Nähe von Berlin. Nebenbei steht sie weiterhin für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Wie sie nun im Interview mit RTL erzählte, wurde ausgerechnet der Umzugstag zu einer echten Nervenprobe. Mittags blieb nämlich der Aufzug im alten Wohnhaus stecken – und die Wohnung der Familie liegt im fünften Stock. Die Helfer hätten kurzzeitig sogar darüber nachgedacht, die Aktion abzubrechen. Die werdende Dreifachmutter reagierte auf den Stress mit einer Portion Galgenhumor: "Oh Gott, ich glaube, ich kriege mein Kind." Am Ende klappte trotz der Panne doch noch alles. "Wir haben alles geschafft", berichtete Chryssanthi erleichtert. Gemeinsam mit Tom sprach sie beim zweijährigen Jubiläum ihres Modelabels Kavazi bei About You in Berlin mit dem Sender.

Bis die Familie die Schlüssel zu ihrem neuen Heim tatsächlich nutzen konnte, verging deutlich mehr Zeit als ursprünglich geplant. Eigentlich wollten die vier schon Weihnachten 2025 in dem Haus wohnen. Später standen Ostern und schließlich August 2026 als mögliche Einzugstermine im Raum – geklappt hat es letztlich erst im November. Tom hatte den Umzug über Wochen hinweg vorbereitet. Fast täglich fuhr er zur Baustelle und brachte jedes Mal sechs oder sieben Kartons mit. Doch die vielen gleichzeitigen Veränderungen gehen nicht spurlos an dem Paar vorbei. Chryssanthi spürt ihre dritte Schwangerschaft inzwischen deutlich: Ihr Bauch wachse schneller, manchmal fühle sie sich bereits zehn Wochen weiter. Nach dem Umzugsmarathon fordere ihr Körper nun Ruhe ein. "Man kann das jetzt nicht ewig machen", erklärte sie im Gespräch. Auch Tom räumte ein, dass sie beide durch die Belastung schneller dünnhäutig und gereizt seien. Er fügte jedoch hinzu: "Aber im Moment handeln wir das alles noch ganz gut."

Bereits vor einigen Wochen hatte Chryssanthi offen darüber gesprochen, wie viel sie derzeit bewältigen muss. Neben der Schwangerschaft und dem Familienalltag standen damals auch der Umzug, die Dreharbeiten und ihr Modelabel auf ihrer Liste. Zum Jahresende wollte sie deshalb bewusst etwas herunterfahren. Noch ist sie bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Laura Bachmann zu sehen. Rund um die Umzugswoche absolvierte sie sogar einen zweitägigen Spezialdreh, über dessen Inhalt bislang nichts bekannt ist. Am Set nehme man viel Rücksicht auf sie. "Ich werde da auf Händen getragen als Schwangere", schwärmte die Schauspielerin im RTL-Interview. Nach eigenen Angaben stand sie während aller drei Schwangerschaften vor der TV-Kamera. Schon bald beginnt jedoch ihre Babypause. Dem vorläufigen Abschied blickt Chryssanthi mit gemischten Gefühlen entgegen: Sie liebt ihren Job und ihre Rolle. Gleichzeitig freut sie sich auf das Baby und auf mehr Zeit mit ihren Liebsten.

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Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der "Tribute to Bambi"-Veranstaltung in Berlin, Oktober 2026

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Getty Images Chryssanthi Kavazi bei der Benefizveranstaltung "Tribute to Bambi" 2026

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