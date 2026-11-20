Chryssanthi Kavazi (37) legt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten erneut eine Pause ein. Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind und stand am vergangenen Freitag vorerst zum letzten Mal als Laura vor der Kamera. Damit beginnt für sie bereits die dritte Babypause. Wie lange sie diesmal aussetzen wird, ist noch offen. Einen festen Termin für ihre Rückkehr zu den Dreharbeiten gibt es bislang ebenfalls nicht. Die Zuschauer können Chryssanthi allerdings noch bis Anfang 2027 in den bereits aufgezeichneten Folgen sehen. Bis sich auch ihre Serienfigur verabschiedet, dauert es also noch einige Zeit. Der Abschied vom Set fällt der Darstellerin dennoch schwer, wie sie jetzt in einer Pressemitteilung von RTL verriet. Zugleich machte sie deutlich, dass ihre Auszeit kein endgültiges Ende bei der Daily bedeutet: "Ich muss Tschüss sagen – aber ich komme wieder."

Ihre letzte Szene vor der Babypause drehte Chryssanthi mit ihrem langjährigen Kollegen Felix von Jascheroff (44). Nachdem die Aufnahme beendet war, sagte er: "So, das war's." Chryssanthi fügte lachend hinzu: "Für mich vorerst." Trotz des lockeren Moments wurde die Schauspielerin beim Abschied auch emotional. "Ich nehme jetzt kurz Abschied und verlasse unsere heiligen Hallen. Ich bin einfach sehr gerne hier. Ich liebe das Team, ich liebe meine Arbeit. Deswegen bin ich nicht gut im Abschiednehmen und ein bisschen traurig", erklärte sie laut RTL. Felix gab ihr für die bevorstehende Familienzeit Wünsche für Erfolg, Gesundheit und Glück mit auf den Weg. Seine Kollegin erwiderte: "Ganz viel Glück auf jeden Fall, dass alles so wird, wie du es dir vorstellst und dass du uns nicht vergisst." Felix versicherte daraufhin: "Ach niemals, nicht nach so viel Zeit." Für das Team hatte Chryssanthi an ihrem letzten Drehtag außerdem Kuchen mitgebracht.

Mit ihrem dritten Kind wächst Chryssanthis Familie erneut. Ihr Sohn kam 2019 zur Welt, ihre Tochter folgte 2024. "Irgendwann kommt das Baby und dann sind wir zu fünft", erzählte die Schauspielerin. Viel vorbereitet habe sie für den jüngsten Nachwuchs bislang nicht. Weil die letzte Geburt noch nicht lange zurückliegt, sei die nötige Ausstattung aber bereits vorhanden. Nach anstrengenden Wochen mit Dreharbeiten, einem Umzug und Kistenpacken freut sich Chryssanthi nun auf eine ruhigere Zeit. Sie möchte die Vorweihnachtszeit genießen und mehr Stunden mit ihrer Familie verbringen. Bei der Arbeit wurde ihr Babybauch zuletzt durch Blazer, passende Kameraeinstellungen und zahlreiche Szenen im Sitzen verborgen. Außendrehs, bei denen sie sich viel bewegen musste, waren dagegen zunehmend schwierig. Wegen ihrer Kurzatmigkeit konnte sie solche Aufnahmen nur noch eingeschränkt bewältigen.

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RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerin

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RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

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