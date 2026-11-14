Schwangere Chryssanthi Kavazi entwirft begleitende Mama-Mode

Chryssanthi Kavazi (37) erwartet aktuell ihren dritten Nachwuchs – und das sieht man auch ihrer Mode an. Ihren Alltag zwischen Babybauch, Familienleben und Kita bringt die GZSZ-Schauspielerin direkt in die Entwürfe ihres Modelabels Kavazi ein. Zum zweijährigen Jubiläum ihrer Marke sprach sie jetzt in Berlin mit RTL darüber, wie das Muttersein ihren Blick auf Mode verändert hat. Ihre farbenfrohen Kleidungsstücke mit besonderen Schnitten sollen Mütter durch unterschiedliche Lebensphasen begleiten. Die Teile sollen bequem sitzen und trotzdem vielseitig einsetzbar sein. Wie sehr sich der Körper rund um Schwangerschaft und Geburt verändert, kennt Chryssanthi aus eigener Erfahrung. "Ich weiß, wie man sich in dieser Zeit fühlt. Man ist schwanger und plötzlich passt etwas nicht mehr. Und nach der Geburt ist die Figur erst einmal nicht mehr so, wie sie vorher war", erzählte sie im Interview mit dem Sender. Gerade in der Zeit während und nach einer Schwangerschaft möchte die Designerin Frauen Kleidung bieten, in der sie sich gut fühlen. Wichtig sei ein schönes Stück, "das die Schönheit unterstreicht und in dem man sich wohlfühlt", erklärte sie.

Seit sie Mutter ist, achte sie stärker darauf, was Frauen in verschiedenen körperlichen und familiären Phasen brauchen. Die Grundidee ihrer Kollektionen lautet deshalb: Die einzelnen Looks sollen sich vielseitig kombinieren lassen. So lohnt sich ein Kauf auch für Eltern, die mit Kindern nur selten ausgehen. "Wie schön ist es, wenn man einen Zweiteiler mit Sneakern anziehen und morgens sein Kind in die Kita bringen oder abholen kann – und ihn abends mit einem schönen hohen Schuh trägt?", sagte Chryssanthi. Wo Kleidung an ihre Grenzen kommt, merkt sie gerade selbst. Von ihrem liebsten Zweiteiler aus der aktuellen Kollektion kann sie derzeit nur noch das Oberteil anziehen. "Der Blazer passt noch, aber die Hose leider nicht", verriet sie. Neben ihrem Leben als Mutter fließt auch Chryssanthis griechische Familiengeschichte in die Kollektionen ein. Auf einer Jacke ist unter anderem ein Esel zu sehen. Er erinnert an ihre Großmutter, die selbst einen solchen Esel besaß. Auch eine Ouzo-Flasche taucht als Motiv auf. Ganz besonders am Herzen liegt der Schauspielerin ein Motiv, das ursprünglich als Merchandise für den Mykonos Imbiss diente.

Schon rund ein Jahr zuvor hatte Chryssanthi darüber gesprochen, wie sich ihr Familienleben und der Beruf miteinander vereinbaren ließen. Damals stand nach ihrer Babypause die Rückkehr zu GZSZ an. Dabei spielte auch ihre Garderobe eine Rolle: "Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mamapause wieder in meine Sachen rein", erzählte sie RTL. Über ihr Comeback sagte sie: "Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen." Der Start am Set hatte es allerdings in sich. "Ein sanfter Einstieg war es nicht", erklärte Chryssanthi dem Sender. "In meiner ersten Drehwoche standen gleich 24 Szenen auf dem Plan. Da war direkt wieder volles GZSZ-Pensum angesagt – ganz viel Drama inklusive! Laura hat einiges erlebt, zu erzählen und zu klären." Der Abschied von ihren Kindern fiel ihr damals schwer. Rückhalt bekam die Schauspielerin von ihrer Familie und besonders von ihrem Ehemann Tom Beck.

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Getty Images Chryssanthi Kavazi bei der Benefizveranstaltung "Tribute to Bambi" 2026

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, September 2026

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