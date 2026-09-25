Chryssanthi Kavazi verrät: Wünscht sich Tom viertes Baby?

Chryssanthi Kavazi (37) und Tom Beck (48) erwarten derzeit ihr drittes gemeinsames Kind. Doch schon bevor der Nachwuchs überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, denkt das Paar offenbar bereits weiter. Im Gespräch mit Bunte verrieten die beiden nämlich, dass für sie auch ein viertes Baby infrage kommt: "Man soll nie nie sagen." Die beiden freuen sich riesig auf ihr drittes Kind – und können sich grundsätzlich vorstellen, dass ihre Familie noch weiter wächst.

Dass sich das Paar eine große Familie wünscht, hat auch mit den eigenen Kindheitserfahrungen zu tun. Während Chryssanthi mit drei Geschwistern aufwuchs und darauf bis heute mit großer Dankbarkeit zurückblickt, war Tom hingegen ein Einzelkind und hätte sich nach eigener Aussage immer Brüder und Schwestern gewünscht. Beide bringen damit ganz eigene Beweggründe mit, warum ihnen viele Kinder am Herzen liegen.

Außerdem verriet die GZSZ-Bekanntheit, wie ihr Mann von ihrer dritten Schwangerschaft erfuhr. Statt einer klassischen Reaktion zog er kurzerhand einen humorvollen Vergleich mit einer der bekanntesten Musikerfamilien Deutschlands: "Tom hat gesagt: 'Krass. Dann sind wir jetzt die Kelly Family. Ich glaube, die Kelly Family waren sechs oder sieben Kinder. Da sind wir noch nicht.'" Konkrete Pläne, ob es tatsächlich bald ein viertes Baby geben könnte, verrieten die beiden aber nicht.

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi und Tom Beck, August 2026

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Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi gemeinsam mit Tom Beck und ihren Kindern, Weihnachten 2025

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Instagram / chryssanthikavaz Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, August 2026

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